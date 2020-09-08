Песков: в Кремле нет информации о местонахождении Колесниковой

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 сен – Sputnik. В Кремле не располагают информацией о местонахождении задержанной утром во вторник члена президиума Координационного совета оппозиции Беларуси Марии Колесниковой, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что похищение людей, на которое было очень похоже исчезновение Марии Колесниковой и ее соратников Антона Родненкова и Ивана Кравцова, никоим образом нельзя одобрить.

"В данном случае, конечно, это нужно дифференцировать от задержания людей в строгом соответствии с законом. Мы в то же время пока не обладаем детальной информацией о том, что же с ней произошло, потому что поступает самая противоречивая информация. Надеемся, что ситуация будет прояснена и мы услышим какие-то пояснения, разъяснения или заявления, которые внесут ясность в то, что произошло", - цитирует Пескова РИА Новости .

Напомним, что в минувший понедельник появилась информация о том, что член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова предположительно была задержана сотрудниками правоохранительных органов. После этого она перестала выходить на связь, до позднего вечера ее местонахождение не было известно. Родственники Колесниковой подали заявление в милицию о ее исчезновении.

После исчезновения представительницы оппозиции на ее поиски отправились ее соратники по КС пресс-секретарь Антон Родненков и исполнительный секретарь Иван Кравцов. Они побывали дома у Марии Колесниковой, но там ее не обнаружили, после чего сами перестали выходить на связь.

Утром во вторник в Госпогранкомитете Беларуси сообщили, что Колесникова вместе с Родненковым и Кравцовым пыталась выехать на территорию Украины. Позже в ведомстве рассказали, что члены КС попытались скрыться, задержать удалось только Марию Колесникову .

В Госпогранслужбе Украины рассказали, что двое сотрудников аппарата Координационного совета Антон Родненков и Иван Кравцов проходят оформление на одном из пунктов пропуска на украинской границе. Позже белорусский Госпогранкомитет заявил о задержании Родненкова и Кравцова, однако украинская сторона опровергла эту информацию.

Член КС Максим Знак сообщил Sputnik, что Мария Колесникова не планировала покидать Беларусь . О ситуации высказалась и экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, которая потребовала немедленно освободить Колесникову.

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