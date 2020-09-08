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Песков: в Кремле нет информации о местонахождении Колесниковой
08.09.2020 13:37 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 сен – Sputnik. В Кремле не располагают информацией о местонахождении задержанной утром во вторник члена президиума Координационного совета оппозиции Беларуси Марии Колесниковой, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
© Sputnik / Виктор Толочко
Он отметил, что похищение людей, на которое было очень похоже исчезновение Марии Колесниковой и ее соратников Антона Родненкова и Ивана Кравцова, никоим образом нельзя одобрить.
"В данном случае, конечно, это нужно дифференцировать от задержания людей в строгом соответствии с законом. Мы в то же время пока не обладаем детальной информацией о том, что же с ней произошло, потому что поступает самая противоречивая информация. Надеемся, что ситуация будет прояснена и мы услышим какие-то пояснения, разъяснения или заявления, которые внесут ясность в то, что произошло", - цитирует Пескова
Напомним, что в минувший понедельник появилась информация о том, что член президиума
После исчезновения представительницы оппозиции на ее поиски отправились ее соратники по КС пресс-секретарь Антон Родненков и исполнительный секретарь Иван Кравцов. Они побывали дома у Марии Колесниковой, но там ее не обнаружили, после чего сами перестали выходить на связь.
© Sputnik / Евгений Одиноков
Утром во вторник в Госпогранкомитете Беларуси сообщили, что Колесникова вместе с Родненковым и Кравцовым
В Госпогранслужбе Украины рассказали, что двое сотрудников аппарата Координационного совета Антон Родненков и Иван Кравцов
Член КС Максим Знак сообщил Sputnik, что Мария Колесникова
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Во вторник утром Госпогранкомитет сообщил, что член президиума Координационного совета вместе с соратниками пыталась покинуть Беларусь, однако позже в ведомстве...
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