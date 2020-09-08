ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Песков: в Кремле нет информации о местонахождении Колесниковой

08.09.2020 13:37 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 сен – Sputnik. В Кремле не располагают информацией о местонахождении задержанной утром во вторник члена президиума Координационного совета оппозиции Беларуси Марии Колесниковой, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

© Sputnik / Виктор Толочко
Ковалькова рассказала, как ее вывезли из Беларуси

Он отметил, что похищение людей, на которое было очень похоже исчезновение Марии Колесниковой и ее соратников Антона Родненкова и Ивана Кравцова, никоим образом нельзя одобрить.

"В данном случае, конечно, это нужно дифференцировать от задержания людей в строгом соответствии с законом. Мы в то же время пока не обладаем детальной информацией о том, что же с ней произошло, потому что поступает самая противоречивая информация. Надеемся, что ситуация будет прояснена и мы услышим какие-то пояснения, разъяснения или заявления, которые внесут ясность в то, что произошло", - цитирует Пескова РИА Новости.

Напомним, что в минувший понедельник появилась информация о том, что член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова предположительно была задержана сотрудниками правоохранительных органов. После этого она перестала выходить на связь, до позднего вечера ее местонахождение не было известно. Родственники Колесниковой подали заявление в милицию о ее исчезновении.

После исчезновения представительницы оппозиции на ее поиски отправились ее соратники по КС пресс-секретарь Антон Родненков и исполнительный секретарь Иван Кравцов. Они побывали дома у Марии Колесниковой, но там ее не обнаружили, после чего сами перестали выходить на связь.

© Sputnik / Евгений Одиноков
Очевидное и невероятное в исчезновении и "побеге" Колесниковой

Утром во вторник в Госпогранкомитете Беларуси сообщили, что Колесникова вместе с Родненковым и Кравцовым пыталась выехать на территорию Украины. Позже в ведомстве рассказали, что члены КС попытались скрыться, задержать удалось только Марию Колесникову

В Госпогранслужбе Украины рассказали, что двое сотрудников аппарата Координационного совета Антон Родненков и Иван Кравцов проходят оформление на одном из пунктов пропуска на украинской границе. Позже белорусский Госпогранкомитет заявил о задержании Родненкова и Кравцова, однако украинская сторона опровергла эту информацию. 

Член КС Максим Знак сообщил Sputnik, что Мария Колесникова не планировала покидать Беларусь. О ситуации высказалась и экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, которая потребовала немедленно освободить Колесникову.

Читайте также:

 

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во вторник утром Госпогранкомитет сообщил, что член президиума Координационного совета вместе с соратниками пыталась покинуть Беларусь, однако позже в ведомстве...
 
Новости дня
Новости политики
 
В Кремле считают, что в Беларуси нет политзаключенных
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

07.09.2020
Mir24.TV Belarus
08.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика