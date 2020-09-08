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В Кремле считают, что в Беларуси нет политзаключенных
08.09.2020 13:37 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 сен – Sputnik. Кремль не признает в принципе наличие политических заключенных в Беларуси, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
По его словам, нельзя делать какое-то обобщение по ситуации в Беларуси и трактовать нужно каждый отдельный случай в связи с произошедшими событиями.
© Sputnik / Доминик Бутен
"Мы не готовы признать в целом, в принципе наличие политзаключенных в Беларуси", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Песков подчеркнул, что по каждому случаю нужно давать отдельные трактовки.
Ранее международные организации и правительства ряда стран обратились к белорусским властям с призывом освободить всех политзаключенных, которые оказались под стражей во время проведения избирательной кампании и после ее завершения.
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Российские власти считают, что в данном случае нельзя обобщать и вешать ярлыки, потому что каждый случай нужно рассматривать отдельно.
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