В Кремле считают, что в Беларуси нет политзаключенных

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 сен – Sputnik. Кремль не признает в принципе наличие политических заключенных в Беларуси, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По его словам, нельзя делать какое-то обобщение по ситуации в Беларуси и трактовать нужно каждый отдельный случай в связи с произошедшими событиями.

"Мы не готовы признать в целом, в принципе наличие политзаключенных в Беларуси", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Песков подчеркнул, что по каждому случаю нужно давать отдельные трактовки.

Ранее международные организации и правительства ряда стран обратились к белорусским властям с призывом освободить всех политзаключенных, которые оказались под стражей во время проведения избирательной кампании и после ее завершения.

Читайте также: