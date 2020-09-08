Совет Европы предложил Минску помощь в диалоге между властью и обществом

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 сен – Sputnik. Сообщения о преследовании членов Координационного совета вызывают крайнюю тревогу в Совете Европы, об этом заявила его глава Мария Пейчинович-Бурич.

Во вторник прошло заседания Совета Европы. Во время него Пейчинович-Бурич высказала свое мнение по поводу политической обстановки в Беларуси.

"Массовое запугивание граждан государственными агентами или другими субъектами абсолютно недопустимо и должно быть прекращено. Продолжение подобной незаконной практики представляет явный риск обострения и без того сложной ситуации с непредвиденными последствиями", - предположила она.

Генсек призвала от имени Совета Европы руководство Беларуси положить конец "репрессивным событиям". По ее мнению, единственный путь разрешения конфликта в стране – это ведение справедливого и открытый диалог с гражданским обществом с целью незамедлительной подготовки и проведения необходимых реформ.

При этом она в очередной раз подчеркнула, что Совет Европы готов предложить помощь республике в организации этого диалога.

Напомним, утром 8 сентября ГПК Беларуси сообщил , что члены Координационного совета Мария Колесникова, Антон Родненков и Иван Кравцов, пропавшие накануне, попытались пересечь границу с Украиной. Как выяснилось позже, последние два общественных деятеля оказались на территории соседнего государства, а координатор штаба Виктора Бабарико была задержана.

Персональные санкции

Во время Парламентской ассамблеи Совета Европы слово было предоставлено экс-кандидату в президенты Беларуси Светлана Тихановской. В своем выступлении она попросила оказать давление на действующую власть.

"Моя страна, моя нация, мой народ сейчас нуждаются в помощи. Необходимо, чтобы на этот режим, на этого человека, отчаянно цепляющегося за власть, было оказано международное давление", - заявила Тихановская.

По мнению выступающей, Европа должна ввести санкции непосредственно против людей, которые отдают и исполняют преступные приказы, нарушающие международные нормы и права человека.

Она призвала немедленно освободить всех политических заключенных в Беларуси и начать цивилизованный диалог.

Напомним, Тихановская покинула страну в середине августа. По заявлению ее штаба, данный шаг экс-кандидат была вынуждена сделать под давлением силовиков.

После Тихановской в виртуальном заседании политического комитета ПАСЕ принял участие глава комиссии по международным делам нижней палаты парламента Беларуси Андрей Савиных. По его мнению, действия отдельных претендентов на пост президента республики были нацелены на формирование политической и социальной напряженности в стран.

Он также подчеркнул, что парламент Беларуси готов к работе над переменами в стране и приветствует самый широкий диалог по этому вопросу, однако он не должен строиться под давлением улицы.

"Основной задачей силовых ведомств стало предотвращение разрастания силового сценария конфликта. Мы знаем, что правоохранительные структуры западных стран реагируют в таких ситуациях подобным же образом. Как только протесты приобрели ненасильственный характер, мирный, позиция правоохранителей также изменилась. Однако в случае новых силовых провокаций они будут вынуждены применять силу", - сказал Савиных, выступая на заседании политкома ПАСЕ.

Он уверен, что протесты в Беларуси были тщательно спланированы и координировались, в том числе через социальные сети из-за рубежа. Савиных провел аналогию с украинским майданом и отметил, что используемые в нашей стране приемы повторяют техники управления цветными революциями.

При этом депутат подчеркнул, что Россия не вмешивалась в политическую обстановку в республике.

Санкции – путь в никуда

На предложение Тихановской оказать давление на белорусские власти, он ответил, что санкции – это путь в никуда.

"Мы уже неоднократно проходили это в истории наших отношений. За последние годы конструктивного взаимодействия было достигнуто значительно больше, чем за десятилетия санкций и ограничений", - заявил он.

При этом депутат согласился, что существующая политическая система в республике требует развития.

Приглашение в ПАСЕ

Депутат Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Кокс предложил оппозиции и властям Беларуси принять участие в форуме ПАСЕ в ближайшее время.

В свою очередь ряд других его коллег высказал мнение о необходимости направить в Беларусь делегацию, которая бы изучила ситуацию на месте и дала оценку тому, как в республике соблюдаются права человека.

Немецкий парламентарий Франк Швабэ подчеркнул, что ПАСЕ необходимо подготовить собственный доклад по поводу действий властей в отношении членов Координационного совета. При этом он поинтересовался мнением на этот счет белорусской стороны.

"Хотелось бы также выяснить, в чем наша организация может помочь, я бы спросил господина председателя постоянной комиссии парламента Беларуси, приглашаете ли вы нас в страну и должны ли мы сыграть роль в урегулировании ситуации в вашей стране", - добавил он, обращаясь к Савиных.

В конце Швабе заявил, что приветствовал бы, если Беларусь стала 48-м членом Совета Европы.

Напомним, что наша страна формально не входит в ПАСЕ. В 1992-м Совет Европы предоставила статус "специально приглашенного" Верховному совету Беларуси, после чего республика подала заявку о вступление в эту организацию. Однако в 1997 году рассмотрение этой заявки было приостановлено.