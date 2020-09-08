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Лукашенко рассказал, кто может спасти страну и кто виноват в акциях протеста

08.09.2020 14:35 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 сен – Sputnik. В эфире телеканала "Россия-1" показали сюжет о том, как готовилось интервью с президентом Беларуси во вторник во Дворце Независимости, где собрались известные российские журналисты, чтобы задать свои вопросы главе государства. 

© Sputnik / Grigory Sysoev
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"Да, возможно, я немного пересидел. Возможно, меня показывают не только из телевизора, но из утюга и чайника. Да. Но действительно только я сейчас могу защитить Беларусь", ― процитировал корреспондент телеканала Евгений Рожков белорусского лидера.

Российский журналист отметил, что вместе с коллегами поинтересовался у Александра Лукашенко, кто мог быть заинтересован в акциях протеста в Беларуси после выборов.

"За всем, как он считает, стоят, прежде всего, американцы, а действуют они через центры в Польше и в Чехии. Но есть причины и внутренние. Я спросил: "Неужели только внешние причины стали причиной недовольств?". Он сказал, что нет, есть и внутренние причины", ― уточнил Евгений Рожков.

По его словам, белорусский президент считает, что в республике выросли два новых поколения и сформировался небольшой класс "буржуйчиков", как он сказал, и это действительно привело к недовольству, они хотят власти".

В свою очередь главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян написал в своем Telegram-канале, что по ходу интервью президент Беларуси не исключил возможности проведения досрочных выборов.

"А. Лукашенко (близко к тексту): "Мы готовы провести реформу Конституции, после этого не исключаю досрочных президентских выборов", ― говорится в сообщении на канале главреда.

Омоновцев нельзя упрекать

Прокомментировал глава государства и жесткие разгоны мирных акций протеста, которые проходили в республике после оглашения результатов выборов президента. 

© Sputnik / Виктор Толочко
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"По поводу избиений, конечно, тоже спрашивали, что это было, и избивали в том числе и журналистов. Он сказал, что это были первые горячие эмоции того времени. Омоновцев нельзя тут упрекать, по его словам, потому что они защитили свою страну от блицкрига и действительно тогда отстояли страну. Это его истинное мнение", ― так Евгений Рожков процитировал белорусского лидера.

"Ну а переборы были, и он со всеми будет разбираться. Он нам это обещал. Особенно с теми случаями избиения журналистов, в том числе и российских", ― заверил телекорреспондент.

Обустройство длинною в четверть века

Роман Бабаян опубликовал выдержки из интервью президента Беларуси, в котором он заявил, что "просто так не уйдет" со своего поста.

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"Лукашенко (близко к тексту): "Я просто так не уйду. Я четверть века обустраивал Беларусь. Просто так все это не брошу. К тому же, если я уйду, моих сторонников будут резать!" — написал российский журналист в своем Telegram-канале.

При этом главред радиостанции "Говорит Москва" уточнил, что по ходу интервью с белорусским президентом было "около 20 вопросов и два часа ответов. Ждите. Интересно".

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Теги: Минск
 
 
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