Посол РФ: визит Лукашенко в Москву состоится в ближайшее время

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 сен – Sputnik. Москва и Минск готовят визит белорусского президента Александра Лукашенко в Россию, точная его дата пока не названа ни одной из сторон.

Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев подтвердил, что данная поездка состоится, но также на назвал дату.

"В ближайшее время", – сказал Мезенцев, отвечая на вопрос журналистов о дате визита.

На уточняющей вопрос, может ли это произойти на текущей неделе, глава российской дипмиссии повторил: "В ближайшее время".

Во вторник посол Мезенцев принял участие в мероприятии, посвященном Дню памяти жертв блокады Ленинграда, которое прошло в музее истории Великой Отечественной войны в Минске.

Ранее стало известно, что в ходе телефонных переговоров лидеры двух стран договорились, что белорусский президент посетит российскую столицу с визитом, в ходе которого лично встретится с Владимиром Путиным. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, поездка Лукашенко в Москву запланирована на ближайшие дни, но она точно не состоится 13 сентября.