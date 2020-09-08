Члены КС Родненков и Кравцов находятся в Киеве (дополнено)

Источник материала: БелаПАН

Минск, 8 сентября. Члены Координационного совета по урегулированию политического кризиса в Беларуси Антон Родненков и Иван Кравцов находятся в Киеве, они в безопасности и чувствуют себя нормально, сообщила пресс-служба КС. Сегодня в 20 часов они дадут пресс-конференцию.

Выезд представителей Координационного совета Антона Родненкова, Ивана Кравцова и Марии Колесниковой из Беларуси не был добровольным, сообщил замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко. При этом Колесникову выдворить не удалось, отметил он.

"Это было насильственное выдворение из родной страны, — написал он на своей странице в "Фейсбуке". — Марию Колесникову не удалось выдворить из Беларуси, потому что эта смелая женщина приняла меры по предотвращению ее перемещения через границу. Она осталась на территории Республики Беларусь. Всю ответственность за ее жизнь и здоровье несет персонально Александр Лукашенко".

По сообщению некоторых украинских СМИ, при попытке насильственного вывоза из Беларуси Колесникова порвала свой паспорт и украинская сторона не смогла ее принять.

Официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский изложил БелаПАН другую версию произошедшего. По его словам, Колесникова была задержана при пересечении белорусско-украинской границы.

Мария Колесникова, Антон Родненков и Иван Кравцов 8 сентября в 4.10 утра проходили оформление в пограничном пункте пропуска "Александровка", сообщил Бычковский. Они без проблем прошли все виды контроля на белорусской стороне и проследовали дальше в сторону украинской территории. Бычковский пояснил, что от пункта пропуска дорога до линии госграницы с Украиной занимает около 6 км и на ней также в нескольких местах стоит пограничный патруль для того, чтобы люди "не нарушали пограничный режим и следовали строго к погранпереходу, а не сворачивали к ближайшим населенным пунктам. "Произошло следующее: Колесникова, Родненков и Кравцов на синем автомобиле "БМВ" следовали в сторону Украины. Однако встретив пограничный наряд, машина резко ускорилась, создав угрозу жизни военнослужащего органов погранслужбы. Колесникову фактически выпихнули из "БМВ". Автомобиль продолжил движение и покинул территорию Беларуси. На данный момент Мария Колесникова задержана для установления обстоятельств произошедшего. Будет дана правовая оценка", — сказал Бычковский.

Он добавил, что Колесникова не пострадала, "со здоровьем у нее все в порядке, медицинской помощи не требуется", а Родненков и Кравцов в рамках взаимодействия "задержаны сопредельными службами на украинской территории". Госпогранслужба Украина опровергла информацию о задержании.

Согласно данным штаба Виктора Бабарико из неофициальных источников, Колесникова находится в войсковой части 1257 Мозырского пограничного отряда, хотя там это отрицают.

Член президиума КС юрист Максим Знак сообщил БелаПАН, что Колесникова, Родненков и Кравцов "выезжать за границу добровольно не планировали".

Между тем Александр Лукашенко считает правильным задержание Колесниковой. Об этом в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" сообщил ведущий программы "Вести" Евгений Рожков, который 8 сентября вместе с коллегами брал интервью у Лукашенко. "Во-первых, последняя тема — белорусский оппозиционер Мария Колесникова, которую сегодня (вы, наверное, уже об этом рассказывали) задержали на границе с Украиной, — сказал Рожков. — Мы об этом сразу спросили, как о новости последней. И Александр Лукашенко сказал, что он в курсе этой ситуации. Она действительно хотела убежать, как он сказал, на Украину, потому что у нее есть там якобы сестра. И он как пограничник считает, что ее задержали правильно. Ну а двух других товарищей, которые все-таки успели просочиться через границу, они сейчас просят у Украины вернуть".

"Он сказал, что ему докладывают, он знает об этом именно со слов своих спецслужб и пограничников. По его словам, по рассказам пограничников, действительно, они пытались пересечь границу. Задержали машину с Колесниковой и двумя ее соратниками в зоне между белорусской границей и украинской границей. Там есть такая зона, вот именно там ее взяли. И действительно, по его словам, как ему докладывают, Колесникову выбросили из машины и умчались. Поэтому ее задержали. Ну а, собственно говоря, эти два товарища отправились на Украину", — отметил Рожков.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Члены КС Родненков и Кравцов находятся в Киеве (дополнено) Минск, 8 сентября. Члены Координационного совета по урегулированию политического кризиса в Беларуси Антон Родненков и Иван Кравцов находятся в Киеве, они в...

БелаПАН.