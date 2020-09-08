Лукашенко признался, что «пересидел» на посту президента

Алесандр Лукашенко признал, что, возможно, слишком долго находится на посту президента. Но считает, что только он способен защитить белорусов, поэтому он считает невозможным уход с поста президента.

Об этом в эфире «России 1» заявил корреспондент ВГТРК Евгений Рожков после интервью Лукашенко российским СМИ.

Рожков сообщил, что по время интервью у Лукашенко спросили, почему в Беларуси проходят протесты. Президент ответил, что основная причина протестов – это внешнее влияние, в частности, влияние США. Вместе с тем, он признал, что есть и внутренние причины недовольства граждан страны.

«Я спросил, неужели только внешние причины стали причиной недовольств. Он сказал, что есть и внутренние причины. И ответил следующее (смотрю, чтобы не ошибиться, потому что это цитата). Он сказал: „Да, возможно, я немного пересидел. Возможно, меня показывают не только из телевизора, но и из утюга и из чайника. Но действительно только я сейчас могу защитить белорусов», - рассказал Рожков.

Вторая внутренняя причина протестов – появление в Беларуси двух поколений и формирование «небольшого класса буржуев». «Буржуйчиков, как он сказал. И это действительно привело к недовольству. Они хотят власти», - передал мнение Лукашенко Рожков.