Мезенцев: Беларусь и РФ в постковидный период избежали давления извне

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 сен – Sputnik. Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев отмечает важность сохранения для Москвы и Минска позиций сплоченности, чтобы избежать внешнеэкономического прессинга.

"Наша экономическая сплоченность – это шаг к тому, что наша совместная конкурентоспособность, сохранение позиций в рамках Союзного государства, ЕАЭС, СНГ, которую мы обязаны подтвердить, не позволила допустить внешнеэкономического давления ни на Беларусь, ни на Россию", – заявил он во вторник в белорусской столице.

Посол отметил, что постковидный период во всем мире характеризуется особой ситуацией. "На многих внешних рынках меняется конъюнктура, падают цены, те страны, которые еще вчера доминировали, отмечают падение объемов свих внутренних валовых продуктов. А страны-лидеры будут стремиться сохранить свои позиции в мире. И здесь возникает вопрос – за счет чего и за счет кого", – сказал он.

"Нам всем бы не хотелось, чтобы те страны, которые, сохраняя производство, стремятся сохранить свои позиции на внешних рынках, также были вынуждены уменьшить свои объемы поставок на внешние рынки. В определенной степени это относится и к России, в меньшей степени – к Беларуси", – сообщил посол.

О Форуме регионов

Как пример успешных интеграционных, экономических и культурных связей между двумя странами посол привел Форум регионов Беларуси и России.

"Надо отдать должное тому, какие усилия предпринимают российские и белорусские сенаторы по подготовке форума", – сказал Мезенцев.

По его словам, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко посетит Беларусь в конце сентября, чтобы принять участие в этом мероприятии.

Он убежден, что форум "еще раз подтвердит ту выгоду, которую имеют десятки и сотни партеров". "Это равноправная работа не в пользу кого-то и не ради кого-то, форум проводится для пользы двух наших стран", – сказал посол.

Мезенцев напомнил, что на прошлогоднем форуме, который состоялся в Санкт-Петербурге, было заключено договоров на 500 тысяч долларов.

Форум регионов России и Беларуси намечен на 28–29 сентября , он пройдет в Минске и Минской области.