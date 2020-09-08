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Лукашенко: если Беларусь рухнет, следующей будет Россия
08.09.2020 18:49 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 сен – Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко предостерег россиян: если в результате протестов в власть в Беларуси падет, следующей на очереди будет Россия, отрывок его интервью с журналистами из РФ опубликовал телеканал "Беларусь 1".
"Вы знаете, все это глобализировано и интернационализировано. Если вы думаете, что богатая Россия с этим справится – ошибаетесь. Я разговаривал со многими президентами, со своим старшим другом, старшим братом, как я его называю, Путиным, я его предупредил: этому противостоять нельзя", – заявил он.
По словам президента, сейчас невозможно противостоять информации и призывам, которые распространяются посредством каналов в мессенджере Telegram.
"У вас есть возможность блокировать эти Telegram-каналы? Нет. Ни у кого. Даже у тех, кто всю эту паутину придумал. Убрать интернет и прочее, даже если интернет сегодня убрать, Telegram-каналы эти из Польши будут работать", – заявил Лукашенко.
Он также призвал российские власти не расслабляться: скоро в РФ могут произойти определенные политические события.
"Знаете, мы к чему пришли вместе с российским истеблишментом и руководством? Если сегодня Беларусь рухнет, следующей будет Россия", – заключил Лукашенко.
Выборы президента Беларуси состоялись 9 августа. По данным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, за него проголосовали более 80% избирателей. Впрочем, часть избирателей сочла, что выборы были сфальсифицированы. С того момента в белорусской столице и ряде регионов продолжаются несанкционированные
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Президент полагает, что бороться с Telegram-каналами сейчас просто невозможно – нет инструментов для их блокировки.
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