Лукашенко рассказал о том, что будет, когда рухнет Беларусь

передает пресс-служба президента. Приводим основные тезисы - о чем говорил президент. Если рухнет Беларусь, вслед за ней рухнет и Россия. Об этом и о многом другом рассказал Александр Лукашенко в интервью представителям российских СМИ 8 сентября,пресс-служба президента. Приводим основные тезисы - о чем говорил президент.

О Колесниковой

Мария Колесникова покинула Беларусь, потому что у нее в Украине живет сестра. Вместе с Колесниковой в Украину «сбежали» еще двое («не то друзья, не то водители, не то близкие, не то далекие»). По словам Лукашенко, оппозиционного лидера выбросили из машины («Ее то ли выбросили из машины - ну, на ходу. На ходу»).

Напомним, 7 сентября члена президиума Координационного совета Марию Колесникову похитили прямо в центре Минска. Через сутки Погранкомитет Беларуси сообщил, что ее задержали на границе с Украиной. Однако замглавы МВД Украины Антон Геращенко написал в своем аккаунте Фейсбук, что белорусских оппозиционеров насильственно привезли на границу. А сама Колесникова разорвала свой паспорт, чтобы остаться в Беларуси.

О протестах

По мнению Лукашенко, протесты координируются через соцсети, а телеграм-каналы блокировать нельзя, и что об этом он предупредил «старшего брата» Владимира Путина.

«Потому что - а как вы противостоите телеграм-каналам? У вас есть возможность блокировать эти телеграм-каналы? Ни у кого нет, даже у тех, кто всю эту паутину придумал». Президент считает, что все придумали не белорусы, не россияне, а американцы. «Вы же видите, что там творится. И телеграм-каналы там играют ведущую роль».

О том, что будет, если рухнет Беларусь

«Знаете, мы к чему пришли вместе с российским истеблишментом и руководством? Если сегодня Беларусь рухнет, следующая будет Россия», - заявил он. И подчеркнул, что сам он не позволит сломить власть в стране.

рассказывал , что другая власть (если придет) будет «резать на куски людей и их детей» «Если бы сейчас рухнул Лукашенко, рухнула бы вся система и следом покатилась бы и Беларусь». Ранее президент уж, что другая власть (если придет) будет «резать на куски людей и их детей»

О главном для Лукашенко

Что главное после недавних событий, он затруднился ответить. «Ну… Мои дети и дети тех людей, которые со мной рядом. Что меня очень держит в этой ситуации, да и вы, наверное, знаете, если бы сейчас рухнул Лукашенко, рухнула бы вся система и следом покатилась бы и Беларусь. Я не хочу сказать, что она откатилась бы куда-то далеко. Я думаю, что далеко откатилась бы».

О надежде на помощь

Лукашенко надеется, что кто-то, может быть, и помог бы. «Ну, может, кто-то бы подставил свое могучее плечо. Но сейчас бы было очень тяжело, и вот эти ребята - омоновцы и прочие-прочие - те, кто со мной рядом, вот она сидит, совсем молодой человек, понимаете. Они в чем виноваты? А их будут резать, их будут рвать».

На интервью приехали главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян, корреспондент «Первого канала» Антон Верницкий, ведущий программы «Вести» на телеканале «Россия 1» Евгений Рожков, главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян, сообщает пресс-служба президента Беларуси.

О Координационном совете

написал в своем телеграм-канале главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян слова Лукашенко. «Я не буду разговаривать с Координационным советом оппозиции, потому что я не знаю, кто эти люди. Они никакая не оппозиция. Все, что они предлагают, - это катастрофа для Беларуси и белорусского народа. Они хотят разорвать все наши связи с братской Россией, хотят, чтобы у нас были платными образование и медицина. Они хотят, чтобы все наши промышленные предприятия были уничтожены, а рабочие стали бы безработными!» -в своем телеграм-канале главный редактор радиостанции «Говорит Москва»слова Лукашенко.

О власти

«Да, возможно, я немного пересидел. Возможно, меня показывают не только из телевизора, но из утюга и чайника. Но только я сейчас могу защитить Беларусь», - процитировал Рожков Лукашенко, сообщает РБК.

Роман Бабаян процитировал Лукашенко так: «Я просто так не уйду. Я четверть века обустраивал Беларусь. Просто так все это не брошу. К тому же, если я уйду, моих сторонников будут резать! Мы готовы провести реформу Конституции, после этого не исключаю досрочных президентских выборов».

О появлении с автоматом

«Мое появление с автоматом означало только одно: я никуда не убежал и готов защищать мою страну до конца».

О действиях силовиков

«Омоновцев нельзя тут упрекать, по его словам, потому что они защитили свою страну от блицкрига и действительно тогда отстояли страну. Это его истинное мнение, - цитирует Лукашенко Рожков, передает РИА "Новости". - Ну а переборы были, и он со всеми будет разбираться. Он нам это обещал. Особенно с теми случаями избиения журналистов, в том числе и российских».

«Но сейчас бы было очень тяжело. И вот эти ребята - омоновцы и прочие-прочие - те, кто со мной рядом, они в чем виноваты? А их будут резать, их будут рвать», - сказал Лукашенко.

Об отношениях с Россией

«Мы готовы продолжать интеграцию с Россией, но вначале надо, чтобы реально заработали все институты и уже существующие, в рамках Союзного государства, проекты», - пишет Бабаян.