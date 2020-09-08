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Лукашенко признался, что «пересидел» на посту президента
09.09.2020 07:03 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Алесандр Лукашенко признал, что, возможно, слишком долго находится на посту президента. Но считает, что только он способен защитить белорусов, поэтому он считает невозможным уход с поста президента.
Об этом в эфире «России 1» заявил корреспондент ВГТРК Евгений Рожков после интервью Лукашенко российским СМИ.
Рожков сообщил, что по время интервью у Лукашенко спросили, почему в Беларуси проходят протесты. Президент ответил, что основная причина протестов – это внешнее влияние, в частности, влияние США. Вместе с тем, он признал, что есть и внутренние причины недовольства граждан страны.
«Я спросил, неужели только внешние причины стали причиной недовольств. Он сказал, что есть и внутренние причины. И ответил следующее (смотрю, чтобы не ошибиться, потому что это цитата). Он сказал: „Да, возможно, я немного пересидел. Возможно, меня показывают не только из телевизора, но и из утюга и из чайника. Но действительно только я сейчас могу защитить белорусов», - рассказал Рожков.
Вторая внутренняя причина протестов – появление в Беларуси двух поколений и формирование «небольшого класса буржуев». «Буржуйчиков, как он сказал. И это действительно привело к недовольству. Они хотят власти», - передал мнение Лукашенко Рожков.
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Алесандр Лукашенко признал, что, возможно, слишком долго находится на посту президента. Но считает, что только он способен защитить белорусов, поэтому он считает...
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