Лукашенко признался, что «пересидел» на посту президента

Алесандр Лукашенко признал, что, возможно, слишком долго находится на посту президента. Но считает, что только он способен защитить белорусов, поэтому он считает невозможным уход с поста президента.

Об этом в эфире «России 1» заявил корреспондент ВГТРК Евгений Рожков после интервью Лукашенко российским СМИ.

Рожков сообщил, что по время интервью у Лукашенко спросили, почему в Беларуси проходят протесты. Президент ответил, что основная причина протестов – это внешнее влияние, в частности, влияние США. Вместе с тем, он признал, что есть и внутренние причины недовольства граждан страны.

«Я спросил, неужели только внешние причины стали причиной недовольств. Он сказал, что есть и внутренние причины. И ответил следующее (смотрю, чтобы не ошибиться, потому что это цитата). Он сказал: „Да, возможно, я немного пересидел. Возможно, меня показывают не только из телевизора, но и из утюга и из чайника. Но действительно только я сейчас могу защитить белорусов», - рассказал Рожков.

Вторая внутренняя причина протестов – появление в Беларуси двух поколений и формирование «небольшого класса буржуев». «Буржуйчиков, как он сказал. И это действительно привело к недовольству. Они хотят власти», - передал мнение Лукашенко Рожков.

дал интервью российским СМИ в Лукашенко 8 сентябряинтервью российским СМИ в Минске . Кроме Евгения Рожкова, с Лукашенко беседовали главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян, корреспондент Первого канала Антон Верницкий и главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян.

О протестах

заявил , что никаких репрессий в нарушение закона к альтернативным кандидатам никто не предпринимал и предпринимать не будет. Однако еще до выборов были арестованы Виктор Бабарико и Сергей Тихановский, в отношении них возбудили уголовные дела. 9 августа Лукашенко, что никаких репрессий в нарушение закона к альтернативным кандидатам никто не предпринимал и предпринимать не будет. Однако еще до выборов были арестованы Виктор Бабарико и Сергей Тихановский, в отношении них возбудили уголовные дела.

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сопровождалась акциями протета и массовыми задержаниями. Избирательная кампания проходила в сложной обстановке,акциями протета и массовыми задержаниями.

набрал 80,23% голосов избирателей, его оппонент Светлана Тихановская – 10,1%. Многие избиратели были не согласны с такими результатами. Сразу после закрытия избирательных участков начались акции протеста. За первую неделю после выборов было задержано около 7 тысяч человек. На выборах 9 августа по данным ЦИК,, Александр Лукашенко80,23% голосов избирателей, его оппонент Светлана Тихановская – 10,1%. Многие избиратели были не согласны с такими результатами. Сразу после закрытия избирательных участковакции протеста. За первую неделю после выборов было задержано около 7 тысяч человек.

Александр Барсуков, который заявил , что над задержанными на протестах в Минске не издевались, а 18 августа стало известно, что Лукашенко наградил правоохранителей медалями "За безупречную службу". Вышедшие с тюрьмы на Окрестина рассказывают о нечеловеческих условиях, в которых они находились, о пытках и издевательствах. Факты пыток выкладывают в интернет известные и уважаемые СМИ, которые ранее «не грешили» дезинформацией. Не верить этим фактам нет никаких оснований. Ночью к Окрестина приехал замглавы МВД, который, что над задержанными на протестах в Минске не издевались, а 18 августа стало известно, что Лукашенкоправоохранителей медалями "За безупречную службу".

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