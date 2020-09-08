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Лукашенко: перед 33 задержанными россиянами извинились

09.09.2020 09:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 сен – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что перед задержанными на территории республики россиянами извинились. Такое заявление глава государства сделал во вторник в интервью российским СМИ.

© Photo : оперативная съемка
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Спецслужбы Беларуси 28 июля задержали 33 граждан РФ по подозрению в организации массовых беспорядков. В Москве в свою очередь утверждали, что российские граждане задержаны безосновательно, и доказательств их противоправной деятельности у белорусской стороны нет. 14 августа граждане РФ вернулись на родину.

"Я отправил своего сына (Виктора - Sputnik), который работает советником по безопасности, чтобы он принес извинения перед этими людьми и спросил, куда они хотят уехать. Они сказали "мы хотим в Россию". И, собственно, они уехали", - говорится в отрывке интервью, размещенном на сайте радиостанции "Говорит Москва".

По словам главреда радиостанции Романа Бабаяна, белорусский лидер отметил, что Минск не стал бы выдавать задержанных россиян Украине, власти которой направили в республику соответствующий запрос о выдаче.

 
Теги: Минск
 
 
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Граждане РФ были задержаны под Минском в конце июля, по версии следствия, они подозревались в организации массовых беспорядков.
 
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