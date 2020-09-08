Источник материала: БелаПАН

Минск, 8 сентября. Белорусские власти должны немедленно раскрыть местонахождение члена президиума Координационного совета Марии Колесниковой и незамедлительно освободить ее, заявила правозащитная организация "Международная амнистия".

"Белорусские власти прибегли к похожим на похищения арестам, чтобы расправиться со своими оппонентами. По словам свидетелей, Марию Колесникову просто запихнули в фургон люди в масках. Таким образом, она стала последней в длинной череде критиков правительства, которые пропали схожим образом за последние 20 лет", — заявила директор "Международной амнистии" по Восточной Европе и Центральной Азии Мари Стразерс.

"Мы призываем к немедленному освобождению Марии Колесниковой и прекращению кампании запугивания и политического преследования противников администрации Александра Лукашенко. Ее похищение последовало за сотнями новых арестов активистов в минувшее воскресенье, запугиванием учащихся школ и университетов и насильственным изгнанием из страны лидеров протеста. Мы требуем возвращения к верховенству закона и полному уважению прав человека в Беларуси", — сказала Стразерс.

Колесникову пытались вывезти в Украину, однако она порвала свой паспорт и была снова задержана. Ее местонахождение пока неизвестно.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "Международная амнистия" требует от белорусских властей раскрыть местонахождение Колесниковой Минск, 8 сентября. Белорусские власти должны немедленно раскрыть местонахождение члена президиума Координационного совета Марии Колесниковой и незамедлительно...

БелаПАН.