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К 20.00 марш "Один за всех и все за одного" завершился, десятки участников задержаны

09.09.2020 10:01 — Новости Политики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 8 сентября. К 20.00 марш "Один за всех и все за одного" завершился.

Десятки участников были задержаны, несмотря на мирный характер акции, остальные разошлись, спасаясь от задержаний.

Были три волны задержаний: в самом начале акции, в районе Комаровского рынка, и позже − на проспекте Машерова. Вначале силовики хватали только мужчин, затем начали задерживать и женщин, которые пытались их прикрыть собой.

Акция заранее не планировалась, она была стихийной и организована в ответ на задержание Марии Колесниковой — члена президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса в стране, соратницы кандидата в президенты Светланы Тихановской.

Утром 7 сентября люди без формы в масках посадили Колесникову в микроавтобус и увезли  в неизвестном направлении − это видела свидетельница, которая рассказала о произошедшем порталу tut.by. Местонахождение Колесниковой неизвестно до сих пор, к ней не пускают адвокатов.


Захар Щербаков, Татьяна Коровенкова, БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 8 сентября. К 20.00 марш "Один за всех и все за одного" завершился. Десятки участников были задержаны, несмотря на мирный характер акции, остальные разошлись,...
 
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