Источник материала: БелаПАН

Минск, 8 сентября. К 20.00 марш "Один за всех и все за одного" завершился.

Десятки участников были задержаны, несмотря на мирный характер акции, остальные разошлись, спасаясь от задержаний.



Были три волны задержаний: в самом начале акции, в районе Комаровского рынка, и позже − на проспекте Машерова. Вначале силовики хватали только мужчин, затем начали задерживать и женщин, которые пытались их прикрыть собой.



Акция заранее не планировалась, она была стихийной и организована в ответ на задержание Марии Колесниковой — члена президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса в стране, соратницы кандидата в президенты Светланы Тихановской.



Утром 7 сентября люди без формы в масках посадили Колесникову в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении − это видела свидетельница, которая рассказала о произошедшем порталу tut.by. Местонахождение Колесниковой неизвестно до сих пор, к ней не пускают адвокатов.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так К 20.00 марш "Один за всех и все за одного" завершился, десятки участников задержаны Минск, 8 сентября. К 20.00 марш "Один за всех и все за одного" завершился. Десятки участников были задержаны, несмотря на мирный характер акции, остальные разошлись,...

Захар Щербаков, Татьяна Коровенкова, БелаПАН.