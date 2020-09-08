|
К 20.00 марш "Один за всех и все за одного" завершился, десятки участников задержаны
09.09.2020 10:01 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 8 сентября. К 20.00 марш "Один за всех и все за одного" завершился.
Десятки участников были задержаны, несмотря на мирный характер акции, остальные разошлись, спасаясь от задержаний.
Захар Щербаков, Татьяна Коровенкова, БелаПАН.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 8 сентября. К 20.00 марш "Один за всех и все за одного" завершился. Десятки участников были задержаны, несмотря на мирный характер акции, остальные разошлись,...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)