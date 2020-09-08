Источник материала: БелаПАН

Минск, 8 сентября. В 19.25 на проспекте Машерова в Минске началась новая волна задержаний участников марша "Один за всех и все за одного".



Задержания происходили возле бывшего троллейбусного депо. Приехали как минимум два автозака и около десятка микроавтобусов. Женщины попытались стать в сцепку, закрывая парней, они кричат "Помогите!", но силовики хватали всех подряд и тащили в автозаки, и мужчин, и женщин, некоторых, кто пытается вырваться, — с применением грубой силы.



Часть девушек выпустили через оцепление силовиков — это те, кто пытался прикрыть парней. Они уходят в сторону ул. Куйбышева заплаканные, у многих истерика.



Спустя 15-20 минут два автозака с задержанными уехали. Корреспондент БелаПАН слышал, как один омоновец спросил у другого, сколько человек в одном из автозаков, тот ответил: 33.



Сейчас по обеим сторонам проспекта Машерова остались небольшие группы протестующих, около двух десятков человек, остальные участники акции разошлись.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На проспекте Машерова в Минске — новая волна задержаний Минск, 8 сентября. В 19.25 на проспекте Машерова в Минске началась новая волна задержаний участников марша "Один за всех и все за одного". Задержания происходили...

Захар Щербаков, Татьяна Коровенкова, БелаПАН.