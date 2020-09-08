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На проспекте Машерова в Минске — новая волна задержаний
09.09.2020 10:01 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 8 сентября. В 19.25 на проспекте Машерова в Минске началась новая волна задержаний участников марша "Один за всех и все за одного".
Захар Щербаков, Татьяна Коровенкова, БелаПАН.
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Минск, 8 сентября. В 19.25 на проспекте Машерова в Минске началась новая волна задержаний участников марша "Один за всех и все за одного". Задержания происходили...
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