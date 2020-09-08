Источник материала: БелаПАН

Минск, 8 сентября. На проспекте Машерова в Минске вновь начались задержания участников марша "Один за всех и все за одного". К этому времени в акции участвуют более тысячи человек — в основном женщины.



Участницы шествия стали в сцепку, прикрывая собой парней. Сотрудники ОМОН в черной форме выхватывают людей из сцепок, женщины кричат, скандируют "Уходите!". Одну из женщин повалили на землю, остальные бросились ее отбивать, сгрудились около автозака, произошла потасовка.



Все это происходит напротив магазина товаров с национальной символикой symbal.by, закрытого после репрессий властей.



На участке, где проходят задержания, осталось несколько сотен человек. Демонстранты пытались заблокировать автозак с задержанными, но неудачно — тот уехал. Люди скандируют "Трибунал!" и "Выпускай!".





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На проспекте Машерова в Минске вновь начались задержания участников марша "Один за всех и все за одного" Минск, 8 сентября. На проспекте Машерова в Минске вновь начались задержания участников марша "Один за всех и все за одного". К этому времени в акции участвуют более...

Захар Щербаков, БелаПАН.