|
На проспекте Машерова в Минске вновь начались задержания участников марша "Один за всех и все за одного"
09.09.2020 10:01 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 8 сентября. На проспекте Машерова в Минске вновь начались задержания участников марша "Один за всех и все за одного". К этому времени в акции участвуют более тысячи человек — в основном женщины.
Захар Щербаков, БелаПАН.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На проспекте Машерова в Минске вновь начались задержания участников марша "Один за всех и все за одного"
Минск, 8 сентября. На проспекте Машерова в Минске вновь начались задержания участников марша "Один за всех и все за одного". К этому времени в акции участвуют более...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)