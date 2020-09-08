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На проспекте Машерова в Минске вновь начались задержания участников марша "Один за всех и все за одного"

09.09.2020 10:01 — Новости Политики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 8 сентября. На проспекте Машерова в Минске вновь начались задержания участников марша "Один за всех и все за одного". К этому времени в акции участвуют более тысячи человек — в основном женщины.

Участницы шествия стали в сцепку, прикрывая собой парней. Сотрудники ОМОН в черной форме выхватывают людей из сцепок, женщины кричат, скандируют "Уходите!". Одну из женщин повалили на землю, остальные бросились ее отбивать, сгрудились около автозака, произошла потасовка.

Все это происходит напротив магазина товаров с национальной символикой symbal.by, закрытого после репрессий властей.

На участке, где проходят задержания, осталось несколько сотен человек. Демонстранты пытались заблокировать автозак с задержанными, но неудачно — тот уехал. Люди скандируют "Трибунал!" и "Выпускай!".


Захар Щербаков, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 8 сентября. На проспекте Машерова в Минске вновь начались задержания участников марша "Один за всех и все за одного". К этому времени в акции участвуют более...
 
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