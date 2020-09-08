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Участницы марша "Один за всех и все за одного" ходят колонной по центру Минска
09.09.2020 10:01 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 8 сентября. Автозак и два милицейских микроавтобуса проехали в сторону площади Якуба Коласа, куда от Комаровского рынка отправились участники стихийного марша в поддержку репрессированных "Один за всех и все за одного".
Захар Щербаков, БелаПАН.
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Минск, 8 сентября. Автозак и два милицейских микроавтобуса проехали в сторону площади Якуба Коласа, куда от Комаровского рынка отправились участники стихийного...
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