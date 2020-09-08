Источник материала: БелаПАН

Минск, 8 сентября. Автозак и два милицейских микроавтобуса проехали в сторону площади Якуба Коласа, куда от Комаровского рынка отправились участники стихийного марша в поддержку репрессированных "Один за всех и все за одного".



В районе площади колонна примерно из 300 протестующих — в основном женщин — развернулась и направилась по ул. Хоружей в сторону ул. Богдановича, а затем — повернула на ул. Куйбышева.





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Участницы марша "Один за всех и все за одного" ходят колонной по центру Минска Минск, 8 сентября. Автозак и два милицейских микроавтобуса проехали в сторону площади Якуба Коласа, куда от Комаровского рынка отправились участники стихийного...

Захар Щербаков, БелаПАН.