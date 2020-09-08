Источник материала: БелаПАН

Минск, 8 сентября. Количество участников стихийного марша в поддержку репрессированных "Один за всех и все за одного" возле Комаровского рынка в Минске увеличилось до нескольких сотен. Это в основном женщины в бело-красно-белой одежде с бело-красно-белыми зонтами, флагами, лентами.



Они скандируют лозунги "Жыве Беларусь!", "Верым, можам, пераможам!", "Свабоду палітвязням!", "Выпускай!", несут плакаты с надписями: "Мы же просто хотим, чтобы соблюдались законы — всё!","Свободу Марии", "Мария — ты наш герой" (имеется в виду член президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса в стране Мария Колесникова, которую утром 7 сентября люди без формы в масках посадили в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении).



Силовики в штатском и зеленой форме в балаклавах стоят на отдалении от протестующих. Задержания прекратились. Микроавтобусы без номеров, куда заводили задержанных, уехали.



В 18.30 демонстранты двинулись в сторону площади Якуба Коласа.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Несколько сотен участников марша в поддержку репрессированных двинулись от Комаровского рынка в сторону площади Якуба Коласа Минск, 8 сентября. Количество участников стихийного марша в поддержку репрессированных "Один за всех и все за одного" возле Комаровского рынка в Минске увеличилось...

Захар Щербаков, БелаПАН.