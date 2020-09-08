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Несколько сотен участников марша в поддержку репрессированных двинулись от Комаровского рынка в сторону площади Якуба Коласа
09.09.2020 10:01 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 8 сентября. Количество участников стихийного марша в поддержку репрессированных "Один за всех и все за одного" возле Комаровского рынка в Минске увеличилось до нескольких сотен. Это в основном женщины в бело-красно-белой одежде с бело-красно-белыми зонтами, флагами, лентами.
Захар Щербаков, БелаПАН.
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Несколько сотен участников марша в поддержку репрессированных двинулись от Комаровского рынка в сторону площади Якуба Коласа
Минск, 8 сентября. Количество участников стихийного марша в поддержку репрессированных "Один за всех и все за одного" возле Комаровского рынка в Минске увеличилось...
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