ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Рейтинг популярности Трампа поднялся до рекордного значения с начала лета

09.09.2020 09:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 сен – Sputnik. Рейтинг популярности президента США Дональда Трампа увеличился до максимального с начала лета значения, об этом свидетельствуют опубликованные во вторник результаты совместного опроса газеты The Hill и Исследовательской службы Харриса.

© REUTERS / KEVIN LAMARQUE
В США готовят цветную революцию. Байдена хотят сделать Тихановской

Опрос, о котором идет речь, проводился с 5 по 8 сентября. В нем приняли участие более 2,8 тысячи зарегистрированных избирателей США. Статистическая погрешность составляет около 1,8%.

Согласно результатам исследования, действия Трампа на посту главы Белого дома одобряют 47% опрошенных. При этоv 53% респондентов не довольны его работой.

"В последний раз рейтинг одобрения Трампа достигал 47% по итогам опроса, проводившегося с 8 по 10 июня", - привело цифры издание.

Еще в конце августа опросы показывали, что положительно оценивают действия Трампа только 44% опрошенных.

Действующий президент США Дональд Трамп участвует в предвыборной гонке, чтобы переизбраться на второй срок. Его соперником стал политик Джо Байден. Напомним, выборы в США пройдут 3 ноября.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Действующий президент США Дональд Трамп участвует в предвыборной гонке, чтобы переизбраться на второй срок, выборы пройдут 3 ноября.
 
Новости дня
Новости политики
 
США обещают новые санкции в отношении Беларуси из-за ситуации с Колесниковой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

08.09.2020
Mir24.TV Belarus
09.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика