Рейтинг популярности Трампа поднялся до рекордного значения с начала лета

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 сен – Sputnik. Рейтинг популярности президента США Дональда Трампа увеличился до максимального с начала лета значения, об этом свидетельствуют опубликованные во вторник результаты совместного опроса газеты The Hill и Исследовательской службы Харриса.

Опрос, о котором идет речь, проводился с 5 по 8 сентября. В нем приняли участие более 2,8 тысячи зарегистрированных избирателей США. Статистическая погрешность составляет около 1,8%.

Согласно результатам исследования, действия Трампа на посту главы Белого дома одобряют 47% опрошенных. При этоv 53% респондентов не довольны его работой.

"В последний раз рейтинг одобрения Трампа достигал 47% по итогам опроса, проводившегося с 8 по 10 июня", - привело цифры издание.

Еще в конце августа опросы показывали, что положительно оценивают действия Трампа только 44% опрошенных.

Действующий президент США Дональд Трамп участвует в предвыборной гонке, чтобы переизбраться на второй срок. Его соперником стал политик Джо Байден. Напомним, выборы в США пройдут 3 ноября.