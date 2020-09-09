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Рейтинг популярности Трампа поднялся до рекордного значения с начала лета
09.09.2020 09:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 сен – Sputnik. Рейтинг популярности президента США Дональда Трампа увеличился до максимального с начала лета значения, об этом свидетельствуют опубликованные во вторник результаты совместного опроса газеты
© REUTERS / KEVIN LAMARQUE
Опрос, о котором идет речь, проводился с 5 по 8 сентября. В нем приняли участие более 2,8 тысячи зарегистрированных избирателей США. Статистическая погрешность составляет около 1,8%.
Согласно результатам исследования, действия Трампа на посту главы Белого дома одобряют 47% опрошенных. При этоv 53% респондентов не довольны его работой.
"В последний раз рейтинг одобрения Трампа достигал 47% по итогам опроса, проводившегося с 8 по 10 июня", - привело цифры издание.
Еще в конце августа опросы показывали, что положительно оценивают действия Трампа только 44% опрошенных.
Действующий президент США Дональд Трамп участвует в предвыборной гонке, чтобы переизбраться на второй срок. Его соперником стал политик Джо Байден. Напомним, выборы в США пройдут 3 ноября.
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Действующий президент США Дональд Трамп участвует в предвыборной гонке, чтобы переизбраться на второй срок, выборы пройдут 3 ноября.
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