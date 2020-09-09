США обещают новые санкции в отношении Беларуси из-за ситуации с Колесниковой

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 сен – Sputnik. США планирует ввести новые санкции в отношении Беларуси в связи с ситуацией вокруг члена президиума Координационного совета оппозиции Марии Колесниковой, об этом говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео.

Помпео подчеркнул, что в США глубоко обеспокоены сообщениями о похищении 7 сентября в Беларуси Марии Колесниковой, а также ее соратников по КС Антона Родненкова и Ивана Кравцова, а также попыткой их принудительной высылки в Украину.

"Мы высоко оцениваем мужество госпожи Колесниковой и белорусского народа в мирном отстаивании своего права избирать своих лидеров на свободных и справедливых выборах перед лицом неоправданного насилия и репрессий со стороны белорусских властей", - отметил госсекретарь США.

В связи со сложившейся ситуацией США рассматривают возможность ввести санкции в отношении некоторых представителей белорусских властей.

"Соединенные Штаты, координируясь с нашими партнерами и союзниками, рассматривают дополнительные адресные санкции для привлечения к ответственности тех, кто причастен к нарушениям прав человека и репрессиям в Беларуси", - сказал Майк Помпео.

Он также напомнил белорусским властям о том, что они несут ответственность за обеспечение безопасности Марии Колесниковой и других несправедливо задержанных.

"Мы призываем белорусские власти прекратить насилие в отношении собственного народа, освободить всех несправедливо задержанных, в том числе гражданина США Виталия Шклярова, и вступить в конструктивный диалог с настоящими представителями белорусского общества", - резюмировал Помпео.

Что произошло?

Напомним, что в минувший понедельник появилась информация о том, что член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова предположительно была задержана сотрудниками правоохранительных органов. После этого она перестала выходить на связь, до позднего вечера ее местонахождение не было известно. Родственники Колесниковой подали заявление в милицию о ее исчезновении.

После исчезновения представительницы оппозиции на ее поиски отправились ее соратники по КС пресс-секретарь Антон Родненков и исполнительный секретарь Иван Кравцов. Они побывали дома у Марии Колесниковой, но там ее не обнаружили, после чего сами перестали выходить на связь.

Утром во вторник в Госпогранкомитете Беларуси сообщили, что Колесникова вместе с Родненковым и Кравцовым пыталась выехать на территорию Украины. Позже в ведомстве рассказали, что члены КС попытались скрыться, задержать удалось только Марию Колесникову , а Родненков и Кравцов покинули территорию Беларуси. В Госпогранслужбе Украины сообщили , что Родненков и Кравцов прошли оформление на одном из пунктов пропуска на украинской границе.

Член КС Максим Знак сообщил Sputnik, что Мария Колесникова не планировала покидать Беларусь . Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская уже высказалась по поводу ситуации с задержанием Колесниковой и потребовала немедленно ее освободить.

До настоящего момента о местонахождении Колесниковой ничего не известно. Ранее в сети появилась информация о том, что она может быть в Мозырском погранотряде, однако там ее не подтвердили. Когда освободят представительницу оппозиции, в ведомстве также не уточнили.

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