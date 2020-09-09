|
США обещают новые санкции в отношении Беларуси из-за ситуации с Колесниковой
09.09.2020 09:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 сен – Sputnik. США планирует ввести новые санкции в отношении Беларуси в связи с ситуацией вокруг члена президиума Координационного совета оппозиции Марии Колесниковой, об этом говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео.
© Sputnik / Евгений Одиноков
Помпео подчеркнул, что в США глубоко обеспокоены сообщениями о похищении 7 сентября в Беларуси Марии Колесниковой, а также ее соратников по КС Антона Родненкова и Ивана Кравцова, а также попыткой их принудительной высылки в Украину.
"Мы высоко оцениваем мужество госпожи Колесниковой и белорусского народа в мирном отстаивании своего права избирать своих лидеров на свободных и справедливых выборах перед лицом неоправданного насилия и репрессий со стороны белорусских властей", - отметил госсекретарь США.
В связи со сложившейся ситуацией США рассматривают возможность ввести санкции в отношении некоторых представителей белорусских властей.
"Соединенные Штаты, координируясь с нашими партнерами и союзниками, рассматривают дополнительные адресные санкции для привлечения к ответственности тех, кто причастен к нарушениям прав человека и репрессиям в Беларуси", - сказал Майк Помпео.
Он также напомнил белорусским властям о том, что они несут ответственность за обеспечение безопасности Марии Колесниковой и других несправедливо задержанных.
"Мы призываем белорусские власти прекратить насилие в отношении собственного народа, освободить всех несправедливо задержанных, в том числе гражданина США Виталия Шклярова, и вступить в конструктивный диалог с настоящими представителями белорусского общества", - резюмировал Помпео.
Что произошло?
Напомним, что в минувший понедельник появилась информация о том, что член президиума
© REUTERS / Vasily Fedosenko
После исчезновения представительницы оппозиции на ее поиски отправились ее соратники по КС пресс-секретарь Антон Родненков и исполнительный секретарь Иван Кравцов. Они побывали дома у Марии Колесниковой, но там ее не обнаружили, после чего сами перестали выходить на связь.
Утром во вторник в Госпогранкомитете Беларуси сообщили, что Колесникова вместе с Родненковым и Кравцовым
Член КС Максим Знак сообщил Sputnik, что Мария Колесникова
До настоящего момента о местонахождении Колесниковой ничего не известно. Ранее в сети появилась информация о том, что она может быть в Мозырском погранотряде, однако там ее не подтвердили. Когда освободят представительницу оппозиции, в ведомстве также не уточнили.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции была предположительно задержана правоохранителями, после чего она якобы пыталась выехать на...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)