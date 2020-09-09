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Лукашенко рассказал о неопубликованной части разговора Ника и Майка

09.09.2020 10:53 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 сен – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что передал запись перехваченного разговора Варшавы и Берлина по "отравлению" российского блогера Алексея Навального директору ФСБ, сообщается на сайте радиостанции "Говорит Москва".

Накануне белорусский лидер дал интервью российским СМИ. В беседе принимали участие главреды RT и "Говорит Москва" Маргарита Симоньян и Роман Бабаян, журналист Первого канала Антон Верницкий и ведущий ВГТРК Евгений Рожков.

Это все цветочки

В ходе интервью Лукашенко раскрыл подробности перехвата разговора между Варшавой и Берлином по ситуации вокруг Навального. По словам белорусского лидера, это "очень серьезная история", которую "не мы придумали".

© Sputnik
Обнародована запись разговора Берлина и Варшавы по делу Навального

"Мы развернули станцию в Гродно (станция радиоэлектронной разведки), она у нас снабжена суперсовременной техникой, у нас там работают суперпрофессиональные люди. Мы ее перехватили", - приводит слова Лукашенко Роман Бабаян.

Белорусский президент обратил внимание, что обнародованная в СМИ беседа – "это только кусочек пленки". Лукашенко заявил, что весь разговор уже передал главе ФСБ РФ Александру Бортникову.

"Но, говорит, я могу вам сказать, что это ерунда, это цветочки. Вы даже не представляете, какая у нас есть информация и какие ягодки еще впереди", - процитировал Лукашенко главред радиостанции.

Разговор Ника и Майка

На прошлой неделе Лукашенко во время встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным заявил, что история с отравлением Навального сфальсифицирована. По словам главы государства, об этом свидетельствует перехваченный разговор Варшавы и Берлина.  

Белорусский гостелеканал ОНТ 4 сентября обнародовал, предположительно, перехваченную аудиозапись разговора. Названный представителем ФРГ Ник на ней говорит, что подтверждение "отравления" не так важно - на войне "всякие методы хороши". В ответ Майк, представляющий Варшаву, заявил о необходимости "отбить охоту Путина сунуть нос в дела Беларуси".

В кабмине ФРГ назвали "фиктивным разговором" опубликованную Минском запись.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Полная запись разговора об "отравлении" блогера Навального уже передана главе ФСБ Бортиникову.
 
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