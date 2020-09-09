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Адвокат Колесниковой подала жалобу генпрокурору и продолжает поиски политика

09.09.2020 10:53 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 сен – Sputnik. Адвокат члена президиума Координационного совета оппозиции Марии Колесниковой направила жалобу в генеральную прокуратуру на невозможность оказывать политику юридическую помощь, сообщила Sputnik Людмила Казак.

© REUTERS / Vasily Fedosenko
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"Я принесла в генеральную прокуратуру жалобу на то, что адвокаты не могут оказать юридическую помощь Марии Колесниковой. Мы не знаем, где она находится и какой у нее статус. Я звонила в Мозырскую пограничную группу, мне посоветовали обратиться в пресс-центр Госпогранкомитета", - рассказала Казак.

По ее словам, "не пустили к Колесниковой и адвоката из Мозыря".

"В настоящее время мы пытаемся выяснить, где находится Мария Колесникова", - сказала адвокат.

Что произошло?

Напомним, что в минувший понедельник появилась информация о том, что член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова предположительно была задержана сотрудниками правоохранительных органов. После этого она перестала выходить на связь, до позднего вечера ее местонахождение не было известно. Родственники Колесниковой подали заявление в милицию о ее исчезновении.

После исчезновения представительницы оппозиции на ее поиски отправились ее соратники по КС пресс-секретарь Антон Родненков и исполнительный секретарь Иван Кравцов. Они побывали дома у Марии Колесниковой, но там ее не обнаружили, после чего сами перестали выходить на связь.

© Sputnik / Виктор Толочко
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Во вторник в Госпогранкомитете Беларуси сообщили, что Колесникова вместе с Родненковым и Кравцовым пыталась выехать на территорию Украины. В итоге задержать удалось только Марию Колесникову, а Родненков и Кравцов покинули Беларусь.

Накануне член КС Максим Знак сообщил Sputnik, что Мария Колесникова не планировала покидать Беларусь. Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская также высказалась по поводу ситуации с задержанием Колесниковой и потребовала немедленно ее освободить.

До настоящего момента о местонахождении Колесниковой ничего не известно. Ранее в сети появилась информация о том, что она может быть в Мозырском погранотряде, однако там ее не подтвердили.

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Теги: Минск
 
 
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По словам юриста, сотрудники Мозырской пограничной группы отправляют адвокатов за информацией в пресс–центр Госпогранкомита.
 
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