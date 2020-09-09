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Адвокат Колесниковой подала жалобу генпрокурору и продолжает поиски политика
09.09.2020 10:53 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 сен – Sputnik. Адвокат члена президиума Координационного совета оппозиции Марии Колесниковой направила жалобу в генеральную прокуратуру на невозможность оказывать политику юридическую помощь, сообщила Sputnik Людмила Казак.
© REUTERS / Vasily Fedosenko
"Я принесла в генеральную прокуратуру жалобу на то, что адвокаты не могут оказать юридическую помощь Марии Колесниковой. Мы не знаем, где она находится и какой у нее статус. Я звонила в Мозырскую пограничную группу, мне посоветовали обратиться в пресс-центр Госпогранкомитета", - рассказала Казак.
По ее словам, "не пустили к Колесниковой и адвоката из Мозыря".
"В настоящее время мы пытаемся выяснить, где находится Мария Колесникова", - сказала адвокат.
Что произошло?
Напомним, что в минувший понедельник появилась информация о том, что член президиума
После исчезновения представительницы оппозиции на ее поиски отправились ее соратники по КС пресс-секретарь Антон Родненков и исполнительный секретарь Иван Кравцов. Они побывали дома у Марии Колесниковой, но там ее не обнаружили, после чего сами перестали выходить на связь.
© Sputnik / Виктор Толочко
Во вторник в Госпогранкомитете Беларуси сообщили, что Колесникова вместе с Родненковым и Кравцовым
Накануне член КС Максим Знак сообщил Sputnik, что Мария Колесникова
До настоящего момента о местонахождении Колесниковой ничего не известно. Ранее в сети появилась информация о том, что она может быть в Мозырском погранотряде, однако там ее не подтвердили.
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По словам юриста, сотрудники Мозырской пограничной группы отправляют адвокатов за информацией в пресс–центр Госпогранкомита.
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