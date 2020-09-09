Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 сен – Sputnik. Россия продолжает добиваться от Германии данных обследования блогера Алексея Навального, заявили в МИД РФ.

Страны G7 призвали российскую сторону срочно прояснить, кто ответственен за "отравление" Навального, и привести виновных к ответственности.

"В связи с демаршем стран-участниц "Группы семи" по "делу А. Навального" заявляем. Настойчиво добиваемся от германской стороны предоставления данных медицинского обследования А. Навального, включая информацию о результатах биохимических исследований, в соответствии с официальным запросом Генеральной прокуратуры Российской Федерации об оказании правовой помощи от 27 августа 2020 г. Несмотря на все наши обращения, в Берлине так и не сочли возможным оперативно и конструктивно на них отреагировать", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ.

По этой причине, подчеркнули в ведомстве, российские правоохранители не могут задействовать все необходимые процессуальные механизмы для установления обстоятельств произошедшего.

"При этом нагнетание истерии вокруг этого дела лишь нарастает", - добавили в МИД.

Российские врачи предлагают наладить диалог с немецкими коллегами для обсуждения имеющихся данных о состоянии Навального, но "германская сторона тормозит этот процесс".

"Параллельно на фоне такого неконструктивного подхода германских властей продолжаются безосновательные нападки на Россию", - заявили в МИД.

Там обратили внимание, что основная задача антироссийской кампании по "делу Навального – не забота о здоровье блогера, а мобилизация санкций против Москвы.

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