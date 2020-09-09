Тихановская о протестах в Беларуси: это не борьба против России

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 сен – Sputnik. Народы Беларуси и России всегда были соседями и близкими друзьями и останутся такими в дальнейшем, об этом заявила экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская в своем видеообращении.

Она отметила, что до россиян часто доносят искаженную картину происходящего в Беларуси.

"Ни на каком этапе это не была борьба против России. И, уверена, не станет таковой. Очень важно не испортить отношения между нашими народами. Белорусы настроены на максимально дружественные отношения со всеми соседями при, конечно же, сохранении суверенитета собственной страны. Мы, белорусы, очень признательны россиянам, которые поддерживают борьбу белорусского народа за свободу. Мы не забудем ни один из жестов или акций солидарности", - подчеркнула она.

Причины протестов

Политик также объяснила россиянам, какие причины побудили белорусов выходить на акции протестов и требовать ухода действующего президента Александра Лукашенко.

Она полагает, что к выборам 2020 года глава государства "подошел без шанса на переизбрание, без реальной поддержки в результате многолетнего кризиса экономики, неготовности граждан мириться с отсутствием базовых прав и свобод".

"Из-за этого Лукашенко выбрал единственную тактику, которую он знает: не допускать к выборам независимых кандидатов, бросать их в тюрьмы и выдворять из страны, а также отказываться от международных наблюдателей и препятствовать законному праву белорусских граждан по наблюдению за выборами. Но, даже учитывая это, Лукашенко проиграл и полностью сфальсифицировал результаты", - считает Тихановская.

Она напомнила, что были установлены тысячи фактов нарушений.

"Есть случаи, когда на двух соседних участках результаты прямо противоположны: на одном - 90% за Тихановскую, на другом - 90% за Лукашенко, что противоречит здравому смыслу. Есть множество свидетельств давления на членов избирательных комиссий, которых принуждали переписывать протоколы", - высказала свое мнение экс-кандидат в президенты.

По ее словам, легитимность Лукашенко не признана большинством стран и самим белорусским народом, а "власть удерживается лишь благодаря невероятному по жестокости и масштабу подавлению протестующих".

"Более 10 тысяч человек были арестованы. Семь погибли. Сотни были истерзаны и подверглись насилию. Это не могло случится без прямого приказа власти", - убеждена Светлана Тихановская.

Политик рассказала, что аресты, которые начались в Беларуси за несколько месяцев до выборов, продолжаются каждый день.

"Одним из первых был арестован мой муж, Сергей Тихановский. Более трех месяцев Сергей незаконно удерживается в тюрьме. Вместе с ним - Виктор Бабарико, Николай Статкевич, Павел Северинец, другие политики, блогеры и многие простые граждане Республики Беларусь. Но попытка обезглавить протест бывшему президенту не помогает. Каждый день белорусы участвуют в демонстрациях, забастовках. Самые массовые марши собирают сотни тысяч человек по всей стране", - сообщила она.

Чего хотят белорусы

Тихановская подчеркнула, что у белорусского народа три предельно простых требования.

"Уход Лукашенко и новые честные, прозрачные выборы с участием всех кандидатов, освобождение всех политзаключенных и расследование преступлений, совершенных властями против белорусского народа", - резюмировала экс-кандидат в президенты Беларуси.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Беларуси 9 августа после выборов президента . По данным ЦИК, на них в шестой раз победил Александр Лукашенко, который набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что большинство белорусов проголосовало за Светлану Тихановскую , а официальные результаты были сфальсифицированы.

В первые дни протестные акции подавлялись силовиками. В отношении протестующих, несогласных с результатами выборов, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.

Сама Тихановская в настоящее время находится в Литве вместе с главой своего предвыборного штаба Марией Мороз. Тихановская заявляла, что намерена вернуться в Беларусь, однако сделает это тогда, когда "почувствует себя в безопасности".

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