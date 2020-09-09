Задержан Максим Знак

Белорусские власти решили полностью прекратить работу Координационного совета, отправив за решетку или в принудительный отъезд всю его верхушку.

Пресс-секретарь штаба Бабарико Глеб Глебов рассказал TUT.BY о том, что утром член президиума Координационного совета, адвокат Максим Знак должен был быть давать интервью, но не вышел в зум. Своим коллегам он успел сказать, что в штаб Виктора Бабарико «пришли», а в смс отправил слово «маски».

Таким образом, на свободе и в Беларуси сейчас находится только один член президиума КС, лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич. Остальные члены президиума либо задержаны, либо вывезены властями насильным путем из страны.

Отметим, что накануне член президиума КС и юрист штаба Виктора Бабарико Максим Знак в своем аккаунте Фейсбук прокомментировал похищение Марии Колесниковой, отметив, что она переиграла все хитрые планы и вышла победителем из ситуации.

7 сентября, в понедельник, в пресс-службе КС сообщили, что неизвестными людьми в центре Минска похищены член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова, пресс-секретарь Антон Родненков, исполнительный секретарь Иван Кравцов. Там отметили, что местонахождение похищенных неизвестно , правоохранительные органы не предоставили информацию о их местонахождении и отрицают свою причастность, подчеркнули в КС.

заявил , что член Координационного совета Мария Колесникова была задержана на границе с Украиной, ее сподвижники Антон Родненков и Иван Кравцов находятся в Украине. Между тем заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил , что выезд белорусских оппозиционеров Антона Родненкова и Ивана Кравцова из страны был «насильственным выдворением». 8 сентября официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский, что член Координационного совета Мария Колесникова была задержана на границе с Украиной, ее сподвижники Антон Родненков и Иван Кравцов находятся в Украине. Между тем заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, что выезд белорусских оппозиционеров Антона Родненкова и Ивана Кравцова из страны был «насильственным выдворением».

сообщили телеканалу «Белсат», что Кравцов и Родненков прибыли на украинские пункты пропуска, Колесникова – нет. Позже в погранслужбе Украинытелеканалу «Белсат», что Кравцов и Родненков прибыли на украинские пункты пропуска, Колесникова – нет.

Где сейчас Колесникова - неизвестно.