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Задержан Максим Знак
09.09.2020 11:29 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Белорусские власти решили полностью прекратить работу Координационного совета, отправив за решетку или в принудительный отъезд всю его верхушку.
Пресс-секретарь штаба Бабарико Глеб Глебов рассказал
Таким образом, на свободе и в Беларуси сейчас находится только один член президиума КС, лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич. Остальные члены президиума либо задержаны, либо вывезены властями насильным путем из страны.
Отметим, что накануне член президиума КС и юрист штаба Виктора Бабарико Максим Знак в своем аккаунте Фейсбук
7 сентября, в понедельник, в пресс-службе КС сообщили, что неизвестными людьми в центре Минска
8 сентября официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский
Позже в погранслужбе Украины
Где сейчас Колесникова - неизвестно.
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Белорусские власти решили полностью прекратить работу Координационного совета, отправив за решетку или в принудительный отъезд всю его верхушку.
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