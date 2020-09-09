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Лукашенко заявил, что глава КГБ лишился поста после задержания 33 россиян
09.09.2020 11:47 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 сен – Sputnik. Президент Беларуси сказал в интервью, что председатель КГБ Валерий Вакульчик
© Sputnik / Виктор Толочко
Белорусские власти сообщили 29 июля о
Впоследствии Александр Лукашенко провел рокировку в руководстве силового блока республики и назначил Валерия Вакульчика государственным секретарем Совета безопасности страны.
"Мы спросили, из-за этой всей истории (задержание 33 россиян - Sputnik) лишился своего поста руководитель КГБ? Он сказал "да". Он долго говорил на эту тему. Смысл такой: ему поступила информация, что на территорию Белоруссии заезжает автобус, в котором сидят 33 человека", ― рассказал главред радиостанции "
По словам Романа Бабаяна, президент Беларуси вспомнил, что ему доложили, что эти 33 человека разместились в гостинице, а потом об их переезде в пансионат под Минском.
"Он задает вопрос своим руководителям спецслужб: вы сможете контролировать перемещение всех этих людей и их действия? Руководитель КГБ сказал: мы не гарантируем, что сможем отслеживать действия этого отряда. После этого, говорит, я отдал распоряжение их задержать. Начали выяснять, кто, зачем и почему", ―
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