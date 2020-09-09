Лукашенко заявил, что глава КГБ лишился поста после задержания 33 россиян

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 сен – Sputnik. Президент Беларуси сказал в интервью, что председатель КГБ Валерий Вакульчик лишился своей должности после развитии ситуации с задержанием 33 россиян, рассказал главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян в эфире.

Белорусские власти сообщили 29 июля о задержании 33 российских граждан. СК Беларуси уточнял, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике. Затем обвинения с россиян были полностью сняты, и они благополучно вернулись на родину в сопровождении дипломатов.

Впоследствии Александр Лукашенко провел рокировку в руководстве силового блока республики и назначил Валерия Вакульчика государственным секретарем Совета безопасности страны.

"Мы спросили, из-за этой всей истории (задержание 33 россиян - Sputnik) лишился своего поста руководитель КГБ? Он сказал "да". Он долго говорил на эту тему. Смысл такой: ему поступила информация, что на территорию Белоруссии заезжает автобус, в котором сидят 33 человека", ― рассказал главред радиостанции " Говорит Москва ", который во вторник был в числе представителей российских СМИ, взявших интервью у белорусского лидера.

По словам Романа Бабаяна, президент Беларуси вспомнил, что ему доложили, что эти 33 человека разместились в гостинице, а потом об их переезде в пансионат под Минском.

"Он задает вопрос своим руководителям спецслужб: вы сможете контролировать перемещение всех этих людей и их действия? Руководитель КГБ сказал: мы не гарантируем, что сможем отслеживать действия этого отряда. После этого, говорит, я отдал распоряжение их задержать. Начали выяснять, кто, зачем и почему", ― процитировал белорусского президента главред радиостанции "Говорит Москва".

Читайте также:

Задержанные в Беларуси россияне о пережитом: "ощущение сюрреализма"

СМИ: задержание россиян в Беларуси спровоцировали спецслужбы Украины

МИД Украины: отношения между Киевом и Минском уже не будут прежними