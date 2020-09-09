Источник материала: Sputnik Беларусь

Ровно месяц длятся в Беларуси протесты оппозиции - они начались после выборов президента, еще до того как действующий лидер Александр Лукашенко был официально объявлен победителем. Каким был этот месяц – в обзоре РИА Новости .

Оппозиция призывала бастовать рабочих, но добиться массовых акций не удалось, также не получилось обжаловать итоги выборов в Верховном суде – высшая инстанция отказалась принять заявления кандидатов, которые требовали признать результаты незаконными. Будничные акции оппозиции на площади Независимости на минувшей неделе едва собирали больше сотни участников, зачастую заканчиваясь задержаниями. Студенческие выступления хоть и были массовыми, но их участники также оказывались в отделениях милиции.

Рост официальной статистики

В понедельник республиканское МВД сообщило, что в воскресенье по всей Беларуси в акциях протеста участвовали 31 тысяча человек - пока это самая большая цифра официальной статистики, которую озвучило ведомство. Данные о числе участников милиция сообщала не каждый раз, но для сравнения 23 августа, по подсчетам правоохранителей, на улицы Минска, Бреста и Гродно вышли 23 тысячи протестующих. Пропорционально выросло и число задержанных: милиция в минувшее воскресенье несла службу в усиленном режиме, для обеспечения безопасности дополнительно была задействована спецтехника и внутренние войска – задержаны были 633 человека.

© Sputnik / Виктор Толочко ОМОН и участники акции протеста в Минске 6 сентября

Корреспондент РИА Новости стал свидетелем задержаний протестующих недалеко от резиденции президента Беларуси. По всей стране 363 задержанных оказались в изоляторах, где будут ждать суда. В ходе выступлений в последнее воскресенье августа задержаны были 173 человека. А 23 августа протестная акция, участники которой требовали назначения новых выборов президента, впервые подошла близко к резиденции главы государства – Дворцу Независимости, но дорогу ей преградили силовики со спецтехникой. Через некоторое время участники несанкционированной акции начали расходиться. По данным МВД, задержанных в Минске не было.

Следующие воскресные выступления подходили к оцеплению все ближе, 30 августа протестующих и силовиков разделяли считанные метры, а 6 сентября манифестанты уже разрисовывали щиты заградительных автомобилей из баллончиков с краской.

На шестой день протестов с утра молодежь с цветами ходила по центральным улицам, днем на акцию вышли работники метро, а к вечеру шествие рабочих Минского тракторного завода переросло в многотысячную манифестацию у Дома правительства. С тех пор там регулярно собирались митингующие. В первые недели их число было заметным, однако в последние дни все меньше людей приходили на площадь, кроме того, правоохранители теперь пресекают попытки массово собраться возле Дома правительства. Не стали масштабными и выступления рабочих, значительных забастовок, повлиявших на работу государственных предприятий, не произошло. Только в субботу и воскресенье акции по-прежнему носят массовый характер.

Оружие президента и пропавшие оппозиционеры

Две недели назад президент Лукашенко все воскресенье находился в ситуационном штабе в своей резиденции, вечером, когда толпа отхлынула, он облетел город на вертолете. "Как крысы разбежались", - комментировал он с высоты.

Пресс-секретарь главы республики Наталья Эйсмонт тогда заявила, что ближе к вечеру протестующие "пошли, можно сказать, на своеобразный штурм здания" , Лукашенко в те минуты находился внутри. "Смелости у митингующих хватило ненадолго: увидев, что может случиться, эти люди быстро развернулись и буквально побежали в обратном направлении",- продолжила Эйсмонт.

В следующее воскресенье она в ответ на вопрос РИА Новости, где находится Лукашенко, прислала фотографию, ставшую вирусной: на ней глава республики на фоне резиденции запечатлен с новым автоматом. В тот же день к протестующим вышел помощник президента по общим вопросам Николай Латышенок.

Шестого сентября утром у резиденции корреспондент РИА Новости обнаружил десять БТР, днем протестующие подошли вплотную к оцеплению , разрисовали щиты заградительных автомобилей оскорбительными надписями. В толпе чувствовался резкий запах неизвестного вещества, от которого жгло в носоглотке и резало в глазах. На некоторых видео, распространенных в соцсетях, видно, как из-за оцепления в сторону молодых людей, разрисовывавших щиты, прыскают струей из баллончика. К вечеру бойцы внутренних войск и сотрудники в штатском стали теснить немногочисленных протестующих, оставшихся у резиденции, и начались массовые задержания. О местонахождении Лукашенко не сообщалось.

В понедельник на связь со сторонниками перестали выходить несколько человек из президиума координационного совета оппозиции, в том числе Мария Колесникова, которая стала одним из негласных лидеров протестующих. Родственники подали заявление в милицию о ее исчезновении, а соратники настаивают, что Колесникову, вероятней всего, задержали правоохранители.

Генпрокуратура Беларуси ранее отреагировала на создание совета уголовным делом, надзорное ведомство сочло, что деятельность структуры направлена на захват власти и причинение вреда нацбезопасности. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики. На допросах у следователей в качестве свидетелей побывали все семеро членов президиума, включая нобелевского лауреата по литературе Светлану Алексиевич . Двое членов президиума - Павел Латушко и Ольга Ковалькова – покинули страну, заявив, что сделали это под давлением властей, остальные – Лилия Власова, Сергей Дылевский и Мария Колесникова – задержаны, как и адвокат Максим Знак, о задержании которого стало известно сегодня.

Колесникова и бывший претендент на высший президентский пост Виктор Бабарико заявили о намерении создать партию . Представитель штаба Бабарико Иван Кравцов на минувшей неделе сообщил РИА Новости, что документы для ее регистрации будут поданы в ближайшее время. Кравцов – один из тех членов президиума, которые в понедельник перестали выходить на связь со сторонниками.

© Sputnik / Виктор Толочко Марш за Колесникову в Минске 8 августа

Госпогранкомитет Беларуси накануне сообщил РИА Новости, что представители совета оппозиции Антон Родненков, Мария Колесникова и Иван Кравцов прошли оформление в пункте пропуска и направились в сторону Украины. Позже выяснилось, что Кравцов и Родненков покинули территорию республики, а Колесникова задержана . По данным комитета, на пути в сторону Украины, встретив пограничный наряд, машина с оппозиционерами резко ускорилась, создав угрозу жизни военнослужащему органов погранслужбы. Колесникову при этом, по его данным, по сути "выпихнули" из автомобиля.

Обещание реформ

Открытым пока остается вопрос о дате инаугурации Лукашенко. По закону она должна пройти не позднее, чем через два месяца после выборов. Глава республики в этот месяц успел произвести ряд кадровых перестановок : он назначил главу комитета госконтроля (КГК) Ивана Тертеля председателем Комитета госбезопасности республики, а главу КГБ Валерия Вакульчика – госсекретарем Совета безопасности. Исполняющим обязанности председателя КГК назначен Иван Герасимов, занимавший должность первого замглавы этого же ведомства. Кроме того, Лукашенко заявил, что проект обновленной конституции будет вынесен на общественное обсуждение перед референдумом. Как отмечал глава государства, готовится уже третий вариант проекта конституции, поскольку два предыдущих его не устроили.

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, которая покинула республику и находится в Литве, заявила, что стране нужна конституционная реформа, но после новых президентских выборов.

Добиться отмены результатов состоявшихся выборов у оппозиции не вышло: Верховный суд даже не стал рассматривать соответствующие заявления по существу, заявив, что для такого разбирательства нет законных оснований.

После выборов 9 августа в Беларуси начались массовые протестные акции оппозиции. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.

Партизанское наследие протестующих

Российский эксперт, специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев считает, что протесты в Беларуси не прекращаются, но меняется их форма.

"Протесты не прекращаются. Они начинают переформироваться с учетом традиций политических протестов Беларуси. Это страна-партизанка, Лукашенко ничего сделать не может. Идет городская партизанская война. К сожалению, такая ситуация сохраняется и будет сохраняться", - сказал он РИА Новости.

По словам эксперта, Москве сейчас важно сохранить партнерские отношения с Минском. "Сейчас на политическом поле Беларуси у нас нет никакого реального партнера, который хотел бы сохранить то союзническое, что наработано за десятилетия между Минском и Москвой. Сейчас нужно уделить первостепенное значение тому, чтобы не сделать Беларусь второй Украиной", - добавил он.

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько считает, что результат оппозиции не нулевой, но и не конечный. "Я бы оценил сами по себе результаты как промежуточные. Пока что, конечно, это не революция, но то, что результаты выборов поставили под сомнение – это абсолютно точно. Сомнения, но очень осторожные, дипломатичные, высказывались даже представителями российской политической элиты, которая является союзной по отношению к Лукашенко и которая поддерживала его сейчас во время кризиса в Беларуси", - сказал Безпалько РИА Новости.

Эксперт выразил мнение, что протесты могут затянуться еще на несколько месяцев.

"Совершенно очевидно, что белорусское общество расколото, что значительная его часть, если не большая, не поддерживает Лукашенко. По крайней мере молодежь, люди, которые ведут активный общественный образ жизни, они сейчас его отвергают, стремятся к его отставке и оспаривают итоги выборов. Подобного противостояния в Беларуси не было, то есть раньше против выборов противостояло очень небольшое количество людей, которых репрессивный силовой аппарат быстро нейтрализовывал, после чего жизнь продолжалась дальше. Сейчас мы видим, что уже почти месяц продолжаются протесты и, скорее всего, они будут продолжаться еще несколько месяцев. Ну, например, по некоторым оценкам, до ноября точно", - сказал он.

© Sputnik / Виктор Толочко Протестующие у оцепления ОМОН у Дворца Независимости 6 августа

"Подобного противостояния раньше не было, и оно вынуждает даже такого твердого в своем стремлении к сохранению власти политика как Лукашенко идти на какие-то компромиссы. Мы пока что их не видим, они только просматриваются в виде парламентской реформы, референдума, конституционной реформы, но, скорее всего, на них будет вынуждена пойти власть. Оппозиция будет вынуждена, вероятно, отказаться от самых радикальных требований и тоже пойти на какое-то соглашение с действующей властью", - добавил Безпалько.