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Визит Лукашенко в Москву может состояться на следующей неделе
09.09.2020 11:47 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 сен ― Sputnik. Визит президента Беларуси в российскую столицу может состояться на следующей неделе, сообщил Telegram-канал.
© Sputnik Виктор Драчев
"Пул Первого разузнал про визит в Москву... В интернетах много разных дат и "ближайших дней" фигурировало. Так вот, в президентском окружении разговоры о следующей неделе. И все приметы конкретной подготовки", ― говорится в сообщении канала.
Ранее белорусскую столицу с визитом посетила представительная российская делегация во главе с премьер-министром
Помимо этого, обсуждался вопрос о переориентировке белорусского экспорта минеральных удобрений и нефтепродуктов из портов балтийских республик на российские гавани.
Расставить точки над i
"Мы договорились с президентом РФ, что после вашего визита в Беларусь, после встречи министров иностранных дел вчера мы такую встречу проведем в Москве и окончательно расставим все точки над i по тем вопросам, которые очень чувствительны и болезненны для двух государств", ― сказал Лукашенко на встрече с премьером РФ Михаилом Мишустиным 4 сентября.
© Sputnik / Виктор Толочко
Он также высказался о ситуации в стране, которая сложилась после выборов. По его словам, выступления оппозиции в Беларуси и политический кризис стали уроком для обеих стран.
"Этот урок сподвиг нас сделать соответствующие выводы (…) две братские республики ― и Россию, и Беларусь, ― и по многим вопросам, по которым мы раньше не смогли договориться, мы договорились", ― подчеркнул глава государства.
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Переговоры на высшем уровне президентов Беларуси и России ранее анонсировал министр иностранных дел России Сергей Лавров.
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