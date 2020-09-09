ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Визит Лукашенко в Москву может состояться на следующей неделе

09.09.2020 11:47 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 сен ― Sputnik. Визит президента Беларуси в российскую столицу может состояться на следующей неделе, сообщил Telegram-канал. 

© Sputnik Виктор Драчев
Посол РФ: визит Лукашенко в Москву состоится в ближайшее время

"Пул Первого разузнал про визит в Москву... В интернетах много разных дат и "ближайших дней" фигурировало. Так вот, в президентском окружении разговоры о следующей неделе. И все приметы конкретной подготовки", ― говорится в сообщении канала.

Ранее белорусскую столицу с визитом посетила представительная российская делегация во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным. После переговоров на высоком и высшем уровне средства массовой информации сообщили, что сторонам удалось договориться по вопросам поставки и оплаты энергоресурсов.

Помимо этого, обсуждался вопрос о переориентировке белорусского экспорта минеральных удобрений и нефтепродуктов из портов балтийских республик на российские гавани.

Расставить точки над i

"Мы договорились с президентом РФ, что после вашего визита в Беларусь, после встречи министров иностранных дел вчера мы такую встречу проведем в Москве и окончательно расставим все точки над i по тем вопросам, которые очень чувствительны и болезненны для двух государств", ― сказал Лукашенко на встрече с премьером РФ Михаилом Мишустиным 4 сентября.

© Sputnik / Виктор Толочко
Бышок: "пересидел" ― Лукашенко и протестующие сошлись во мнении

Он также высказался о ситуации в стране, которая сложилась после выборов. По его словам, выступления оппозиции в Беларуси и политический кризис стали уроком для обеих стран.

"Этот урок сподвиг нас сделать соответствующие выводы (…) две братские республики ― и Россию, и Беларусь, ― и по многим вопросам, по которым мы раньше не смогли договориться, мы договорились", ― подчеркнул глава государства.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Переговоры на высшем уровне президентов Беларуси и России ранее анонсировал министр иностранных дел России Сергей Лавров.
 
Новости дня
Новости политики
 
Лукашенко рассказал о неопубликованной части разговора Ника и Майка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

08.09.2020
Mir24.TV Belarus
09.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика