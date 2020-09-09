Лукашенко рассказал про реформы, оппозицию и протесты

Источник материала: Sputnik Беларусь

Белорусский лидер встретился с российскими журналистами главным редактором международного телеканала Russia Today Маргаритой Симоньян, корреспондентом "Первого канала" Антоном Верницким, ведущим программы "Вести" на телеканале "Россия 1" Евгением Рожковым и главным редактором радиостанции "Говорит Москва" Романом Бабаяном.

Интервью с Александром Лукашенко записывалось в антураже дворца Независимости, который в последние годы стал политическим штабом в республике. Вопросы журналистов затронули, в первую очередь, актуальную внутриполитическую повестку и пути выхода из сложившейся в республике после выборов ситуации.

Самые важные ответы президента Беларуси в прямых цитатах, читайте в специальном обзоре, подготовленном Sputnik после интервью Александра Лукашенко.

Внешнее влияние на протесты

Никакой дестабилизации в стране нет, и, знаете, если бы не внешний фактор, и этого б не было. Прежде всего, что я имею в виду под внешним фактором: управление извне, в данном случае, и мы, и россияне знают, кто управляет и откуда управляет – американцы из центра под Варшавой через телеграм-каналы известные. Второй центр – это Чехия. Ну, а потом уже Литва, и, к сожалению, в Украине создают там опорные пункты для того, чтобы влиять на Беларусь.

Вот это вот внешнее воздействие, потому что, ну вы видите, на известном канале в воскресенье начертили квадрат: идите туда. Пошли. В квадрате этом постояли, еще один квадрат начертили: идите туда. А потом: идите к Дворцу Независимости, на площадь флага. Ну, фактически, под боком здесь. Вот так вот управляют.

Это одно влияние. Второе влияние – нас попробовали немножко пощекотать, как я сейчас понимаю, тогда-то я серьезно это воспринял, разного рода учения у границ Беларуси. У границ, скажем, Союзного государства – на будущее нам этот термин понадобится. И конечно, я уже говорил, мне пришлось пол армии белорусской мобилизовать, для того чтобы этому противостоять.

Да, у нас полностью, по всему периметру кроме России, у нас же с Россией границы практически нет, кроме административной. А так, конечно, сохраняется, и даже мы усилили на украинском направлении границы. И не зря, судя по сегодняшней ночи.

Новая белорусская оппозиция

Что касается Координационного совета, о котором сказали "кто они такие", клянусь вам, я не знаю. Я их не знаю, и вряд ли вы знаете.

А кто эти люди, еще раз говорю, не только я: ни белорусы, ни даже вы журналисты просвещенные, не знаете, кто они. Ну, говорят, бывший этот министр (Павел Латушко – Sputnik), бывший посол, бывший театрал.

Да, флейтистка (Мария Колесникова - Sputnik). Ну, она, наверное, не бывшая, подыгрывает немного. Хотя, будучи здесь, вряд ли. Ну, господь с ней. Но говорят, они были, или есть, но были, конечно, членами этого совета.

Кто-то был там из некоторых бизнесменов. И при том тех бизнесменов, которых я вынянчил на руках, и конечно я поинтересовался, когда мне сказали: а этот там, ну люди, которые в окружении, врач мне сказала: вот там вот я прочитала вот этот, а вы ж ему все время помогали? Я говорю, да господь с вами, не может же быть. Строитель, нашли его, уточнить: "Да вы что, я член совета? Я об этом не слышал". Вот такой совет. Поэтому я боюсь говорить о конкретных лицах, вот Маргарита двоих назвала, да, я слышал, что они якобы там были. Ну и где они теперь? Один сбежал, вторая пыталась сбежать, задержали на границе и так далее. Поэтому, если б это был только этот совет.

Ситуация с задержанием Колесниковой

Мне доложили только, что она и двое (Антон Родненков и Иван Кравцов – Sputnik) — не то друзья, не то водители, не то близкие, не то далекие — они сегодня (вторник 8 августа – Sputnik) бежали в Украину.

И у них документы, все, было оформлено заранее. Они предъявили паспорт на нашем участке. Таможенники, пограничники пропустили их. Дальше — участок государственной границы и пост украинцев. Но между этими постами — не зря, наверное, туда поехали — 8-9 километров между ними. И там, в силу усиления на своей половине за этим постом основным, мы выставили усиление.

Граница усиленно охраняется, поэтому мы выставили пост. Естественно, их остановили. Они на своем автомобиле по газам. Ее то ли выбросили из машины — ну, на ходу. На ходу.

Наши пограничники, естественно ее задержали, как положено, я как старые пограничник это говорю, и отправили в отряд пограничный. А эти через границу, через пост украинский — украинцы, насколько я сейчас информирован, их задержали. И мы с ними ведем переговоры, чтобы они нам их вернули.

Они ехали легально по документам. Но они нарушили государственную границу, они на посту отметились, пограничники проверили и таможенники. А сама-то граница там еще 10 километров, или 8.

И они вот через этот усиленный пост, они напролом проехали и спрятались в Украине. Якобы, у этой женщины сестра в Украине живет. Якобы — я вот точно не знаю, это мне сегодня рассказывали. Я говорю, почему именно в Украину, а не в Литву, не в Угорщину (Венгрию – Sputnik), как обычно они едут — а говорят там кто-то из родственников. Не утверждаю.

Поэтому я не все еще знаю. Поэтому ее задержали, а этих двух мы просим украинских пограничников, чтобы они вернули нам в страну — будем разбираться, что произошло.