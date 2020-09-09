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Алексиевич выступила с заявлением: опять кто-то неизвестный звонит в дверь
09.09.2020 12:39 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 сен – Sputnik. Белорусская писательница Светлана Алексиевич, которая является членом президиума Координационного совета оппозиции, выступила с заявлением после
© Sputnik / Виктор Толочко
Сегодня появилась информация о том, что сотрудники правоохранительных органов задержали члена президиума КС Максима Знака, провели обыски у него на квартире и на квартире Марии Колесниковой.
"Уже не осталось никого из моих друзей-единомышленников в президиуме Координационного Совета. Все или в тюрьме, или выброшены за границу. Сегодня взяли последним Максима Знака", ― говорится в заявлении Алексиевич, распространенном в среду.
"Сначала у нас похитили страну,
Нобелевский лауреат в своем заявлении также обратилась к русской интеллигенции.
"Еще я хочу обратиться к русской интеллигенции, назовем это так по-старому обычаю. Почему вы молчите? Мы слышим только редкие голоса в поддержку. Почему вы молчите, когда видите, как растаптывают маленький, гордый народ? Мы все еще ваши братья", ― подчеркнула Алексиевич.
Ее обращение заканчивается словами "Вот опять кто-то неизвестный звонит в дверь…". Сегодня в открытых интернет-источниках появилась информация о том, что к Алексиевич в квартиру пришли с обыском.
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Нобелевский лауреат обратилась к русской интеллигенции с призывом не молчать в связи с ситуацией в Беларуси.
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