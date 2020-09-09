Алексиевич выступила с заявлением: опять кто-то неизвестный звонит в дверь

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 сен – Sputnik. Белорусская писательница Светлана Алексиевич, которая является членом президиума Координационного совета оппозиции, выступила с заявлением после задержания политика и юриста Максима Знака.

Сегодня появилась информация о том, что сотрудники правоохранительных органов задержали члена президиума КС Максима Знака, провели обыски у него на квартире и на квартире Марии Колесниковой.

"Уже не осталось никого из моих друзей-единомышленников в президиуме Координационного Совета. Все или в тюрьме, или выброшены за границу. Сегодня взяли последним Максима Знака", ― говорится в заявлении Алексиевич, распространенном в среду.

"Сначала у нас похитили страну, похищают лучших из нас. Но вместо вырванных из наших рядов придут сотни других. Восстал не Координационный комитет. Восстала страна. Я хочу повторить то, что говорю всегда. Мы не готовили переворот. Мы хотели не допустить раскола в нашей стране. Мы хотели, чтобы в обществе начался диалог", ― отметила писательница.

Нобелевский лауреат в своем заявлении также обратилась к русской интеллигенции.

"Еще я хочу обратиться к русской интеллигенции, назовем это так по-старому обычаю. Почему вы молчите? Мы слышим только редкие голоса в поддержку. Почему вы молчите, когда видите, как растаптывают маленький, гордый народ? Мы все еще ваши братья", ― подчеркнула Алексиевич.

Ее обращение заканчивается словами "Вот опять кто-то неизвестный звонит в дверь…". Сегодня в открытых интернет-источниках появилась информация о том, что к Алексиевич в квартиру пришли с обыском.

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