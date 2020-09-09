Лукашенко назначил Шведа генеральным прокурором Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 сен – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Андрея Шведа генеральным прокурором, сообщает Telegram-канал "Пул Первого".

Глава государства назвал данное кадровое назначение естественным процессом после выборов, как в любом государстве.

"Основной костяк, в правительстве особенно, мы сформировали до выборов, чтобы люди видели, с кем президент планирует работать после выборов. Ну и естественно, как это принято говорить, определенная доводка всегда существует после выборов", - сказал Лукашенко.

Андрей Швед уроженец Гомельщины. Он окончил Белорусский государственный университет. Работал сначала в прокуратуре Минска, затем в Генеральной прокуратуре Республики Беларусь. Дослужился до должности заместителя генерального прокурора. В 2012-м стал первым заместителем председателя Следственного комитета Республики Беларусь. Через год возглавил Государственный комитет судебных экспертиз (ГКСЭ). Он является кандидатом юридических наук, награжден орденом Почета и орденом Отечества III степени.

Напомним, что предыдущий генеральный прокурор Александр Конюк проработал на этой должности 9 лет. Президент отметил, что это "человек надежный", знает много языков и имеет "желание поработать в дипломатической службе". Против чего глава государства не возражает.

"Я не возражаю против такого желания. Надо связаться с министром иностранных дел и попросить его подготовить свои предложения", - сказал Лукашенко.