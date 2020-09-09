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Координационный совет: Деятельность КС продолжается

09.09.2020 12:55 — Новости Политики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 9 сентября. Деятельность Координационного совета (КС) по урегулированию политического кризиса в Беларуси будет продолжена, несмотря на задержания членов его преизидума. Такое сообщение распространил только что КС.

В нем напоминается, что 6 сентября в регламент Совета были следующие изменения: "Все решения КС принимаются голосованием членов Президиума, а в случае невозможности принятия решения Президиумом (в том числе, при аресте членов Президиума, нахождении их за рубежом) решения принимаются в оперативном порядке голосованием в официальном канале КС". "Деятельность КС продолжается, и принятие решений возможно", — подчеркивается в сообщении.

Нездолго до этого Координационный совет выступил с заявлением, в котором потребовал освобождения всех задержанных членов президиума и секретариата КС. "Мы видим, что власть вместо того, чтобы начать диалог, продолжает действовать с помощью силы, угроз, запугивания и давления. Координационный совет требует немедленно освободить Марию Колесникову, Максима Знака, Сергея Дылевского, Лилию Власову, а также подтвердить возможность свободного возвращения Ольги Ковальковой, Павла Латушко, Светланы Тихановской, Ивана Кравцова и Антона Родненкова в Беларусь", — говорится в заявлении.

КС также подтвердил информацию о задержании члена президиума юриста Максима Знака и об обыске в квартире Марии Колесниковой, задержанной 7 сентября. 

Уже после того, как появилось заявление КС, стало известно об обыске в квартире адвоката Ильи Салея — юриста штаба Виктора Бабарико, одного из адвокатов Колесниковой. Его отец сообщил БелаПАН, что в ходе обыска ничего не было обнаружено и ничего не изъято. Илью увезли на допрос в центральный аппарат Следственного комитета, в каком статусе — пока неизвестно. По словам отца, обыск проводился в связи с возбужденным уголовным делом по ч. 3 ст. 361 УК (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь).

Еще позже появилась информация о том, что неизвестные люди пытаюстя связаться с еще одним членом президиума КС — нобелевской лауреаткой Светланой Алексиевич: ей звонят с неизвестных номеров, звонят в квартиру. Алексиевич попросила журналистов приежать к ее дому.

КС был создан по инициативе кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, которая находится в Литве. Первое его заседание прошло 19 августа. На следующий день Генпрокуратура сообщила, что по факту создания и деятельности совета возбуждено дело по ст. 361 УК (призывы к действиям, направленным на причинение ущерба национальной безопасности). Сейчас некоторые члены КС находятся в заключении, некоторые — были вынуждены выехать из Беларуси, опасаясь за свою жизнь и свободу.


БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 9 сентября. Деятельность Координационного совета (КС) по урегулированию политического кризиса в Беларуси будет продолжена, несмотря на задержания членов...
 
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