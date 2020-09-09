ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мария Колесникова находится в СИЗО на Володарского

09.09.2020 13:43 — Новости Политики | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелаПАН

Минск, 9 сентября. Член президиума Координационного совета (КС) по урегулированию политического кризиса в Беларуси Мария Колесникова находится в СИЗО № 1 на улице Володарского в Минске. Об этом сообщила пресс-служба штаба экс-претендента на пост президента Виктора Бабарико, координатором которого является Колесникова.

Мария Колесникова была похищена утром 7 сентября в центре Минска неизвестными в масках. Спустя несколько часов пропала связь с пресс-секретарем КС Антоном Родненковым и исполнительным секретарем совета Иваном Кравцовым. На следующий день стало известно, что всех троих насильно вывезли в Украину, однако Колесникову выдворить из Беларуси не удалось, поскольку на границе она порвала свой паспорт. До сих пор о месте ее нахождения достоверно известно не было. 


Захар Щербаков, БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 9 сентября. Член президиума Координационного совета (КС) по урегулированию политического кризиса в Беларуси Мария Колесникова находится в СИЗО № 1 на улице...
 
Новости дня
Новости политики
 
Лукашенко рассказал про реформы, оппозицию и протесты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

08.09.2020
Mir24.TV Belarus
09.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика