Источник материала: БелаПАН

Минск, 9 сентября. Член президиума Координационного совета (КС) по урегулированию политического кризиса в Беларуси Мария Колесникова находится в СИЗО № 1 на улице Володарского в Минске. Об этом сообщила пресс-служба штаба экс-претендента на пост президента Виктора Бабарико, координатором которого является Колесникова.

Мария Колесникова была похищена утром 7 сентября в центре Минска неизвестными в масках. Спустя несколько часов пропала связь с пресс-секретарем КС Антоном Родненковым и исполнительным секретарем совета Иваном Кравцовым. На следующий день стало известно, что всех троих насильно вывезли в Украину, однако Колесникову выдворить из Беларуси не удалось, поскольку на границе она порвала свой паспорт. До сих пор о месте ее нахождения достоверно известно не было.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Мария Колесникова находится в СИЗО на Володарского Минск, 9 сентября. Член президиума Координационного совета (КС) по урегулированию политического кризиса в Беларуси Мария Колесникова находится в СИЗО № 1 на улице...

Захар Щербаков, БелаПАН.