Лукашенко назначил нового генпрокурора

Новым генеральным прокурором Беларуси назначен Андрей Швед, экс-председатель госкомитета судебных экспертиз. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул первого».

До получения нового поста Швец был главой Государственного комитета судебных экспертиз.

«Наверное, это естественный процесс (кадровые назначения) после выборов. Как в любом государстве. Основной костяк, в правительстве особенно, мы сформировали до выборов, чтобы люди видели, с кем президент планирует работать после выборов. Ну и естественно, как это принято говорить, определенная доводка всегда существует после выборов», - отметил Лукашенко.

Он отметил, что Александр Конюк работал в должности генерального прокурора девять лет.

«Более того, человек надежный, государственный, человек военный, прошел Афганистан, мы это знаем. Знает иностранные языки. У него есть желание поработать на дипломатической службе. Я не возражаю против такого желания. Надо связаться с министром иностранных дел и попросить его подготовить свои предложения», - сказал Лукашенко.