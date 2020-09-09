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Лукашенко назначил нового генпрокурора

09.09.2020 14:01 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Новым генеральным прокурором Беларуси назначен Андрей Швед, экс-председатель госкомитета судебных экспертиз. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул первого».
 
До получения нового поста Швец был главой Государственного комитета судебных экспертиз.
 
«Наверное, это естественный процесс (кадровые назначения) после выборов. Как в любом государстве. Основной костяк, в правительстве особенно, мы сформировали до выборов, чтобы люди видели, с кем президент планирует работать после выборов. Ну и естественно, как это принято говорить, определенная доводка всегда существует после выборов», - отметил Лукашенко.
 
Он отметил, что Александр Конюк работал в должности генерального прокурора девять лет.
 
«Более того, человек надежный, государственный, человек военный, прошел Афганистан, мы это знаем. Знает иностранные языки. У него есть желание поработать на дипломатической службе. Я не возражаю против такого желания. Надо связаться с министром иностранных дел и попросить его подготовить свои предложения», - сказал Лукашенко.
 
Андрею Шведу 47 лет, он выходец из Гомельской области. Окончил БГУ, после чего два года работал в прокуратуре Минска, затем перешел на повышение в Генпрокуратуру.
 
Теги: Минск
 
 
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Новым генеральным прокурором Беларуси назначен Андрей Швед, экс-председатель госкомитета судебных экспертиз. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул первого».  
 
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