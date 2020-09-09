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Песков рассказал, что могут обсудить Лукашенко и Путин при встрече
09.09.2020 14:33 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 сен – Sputnik. Слияние Беларуси и России на встрече президентов двух стран обсуждаться не будет, заявил в среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Никаких слияний, поглощений и так далее быть не может как результат визита. Это абсолютная чушь. Визит важный, особенно с учетом тех дней, которые переживает Беларуси. Вы знаете, что наши отношения особого партнерства, союзнические отношения, многовекторные", - сказал Песков журналистам.
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Песков добавил, что на встрече будут обсуждаться традиционные темы - торгово-экономическое сотрудничество, вопросы, связанные с задолженностями, энергоресурсами, поставками нефти, нефтепродуктов, газа, а также вопросы интеграции в рамках ЕврАзЭС, СНГ, Союзного государства.
© Sputnik / Михаил Воскресенский
Два разных государства
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"Я бы здесь не согласился с какими-то параллелями. Все-таки, хотя у нас и есть Союзное государство, коим мы весьма дорожим, все-таки мы две разные страны, мы два разных суверенных государства", - ответил Дмитрий Песков на вопросы журналистов.
Пресс-секретарь пояснил, что в России иная политическая культура, иной политический ландшафт, иные политические тенденции. Поэтому, по его мнению, обобщения здесь "были бы неверными".
Исчезновения в Беларуси
В настоящий момент в Кремле вызывает обеспокоенность исчезновение людей в Беларуси. Накануне были задержаны член президиума Координационного совета Максим Знак, Мария Колесникова, Антон Родненков и Иван Кравцов.
"Я воздержусь от каких-либо оценок. Я лишь скажу, что, безусловно, какое-то исчезновение людей - оно вызывает обеспокоенность", - ответил Песков.
© Sputnik / Виктор Толочко
Он добавил, что Кремль рассчитывает, что "в установленные законом сроки какая-то информация будет предоставлена".
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"Если специальные службы посчитают необходимым, они сделают соответствующий доклад главе государства", - сказал Дмитрий Песков, добавив, что такая информация предназначена только для президента страны.
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Встреча глав Беларуси и России может состояться уже на следующей неделе, однако точная дата пока не неизвестна.
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