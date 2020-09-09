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Песков рассказал, что могут обсудить Лукашенко и Путин при встрече

09.09.2020 14:33 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 сен – Sputnik. Слияние Беларуси и России на встрече президентов двух стран обсуждаться не будет, заявил в среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Никаких слияний, поглощений и так далее быть не может как результат визита. Это абсолютная чушь. Визит важный, особенно с учетом тех дней, которые переживает Беларуси. Вы знаете, что наши отношения особого партнерства, союзнические отношения, многовекторные", - сказал Песков журналистам.

Сегодня стало известно, что визит Александра Лукашенко в Москву может состояться на следующей неделе.

Песков добавил, что на встрече будут обсуждаться традиционные темы - торгово-экономическое сотрудничество, вопросы, связанные с задолженностями, энергоресурсами, поставками нефти, нефтепродуктов, газа, а также вопросы интеграции в рамках ЕврАзЭС, СНГ, Союзного государства.

© Sputnik / Михаил Воскресенский
В Кремле считают, что в Беларуси нет политзаключенных

Два разных государства

В Кремле также отреагировали на заявление Александра Лукашенко о повторении в России происходящих ныне в Беларуси событий.

"Я бы здесь не согласился с какими-то параллелями. Все-таки, хотя у нас и есть Союзное государство, коим мы весьма дорожим, все-таки мы две разные страны, мы два разных суверенных государства", - ответил Дмитрий Песков на вопросы журналистов.

Пресс-секретарь пояснил, что в России иная политическая культура, иной политический ландшафт, иные политические тенденции. Поэтому, по его мнению, обобщения здесь "были бы неверными".

Исчезновения в Беларуси

В настоящий момент в Кремле вызывает обеспокоенность исчезновение людей в Беларуси. Накануне были задержаны член президиума Координационного совета Максим Знак, Мария Колесникова, Антон Родненков и Иван Кравцов.

"Я воздержусь от каких-либо оценок. Я лишь скажу, что, безусловно, какое-то исчезновение людей - оно вызывает обеспокоенность", - ответил Песков.

© Sputnik / Виктор Толочко
Лукашенко рассказал о неопубликованной части разговора Ника и Майка

Он добавил, что Кремль рассчитывает, что "в установленные законом сроки какая-то информация будет предоставлена".

Переговоры Ника и Майка

Прокомментировали в Кремле также перехваченный Беларусью разговор между Варшавой и Берлином. Там сообщили, что Федеральная служба безопасности России регулярно докладывает Владимиру Путину о своей работе. Если она посчитает нужным, сообщит об итогах анализа материалов, которые были переданы Александром Лукашенко.

"Если специальные службы посчитают необходимым, они сделают соответствующий доклад главе государства", - сказал Дмитрий Песков, добавив, что такая информация предназначена только для президента страны.

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Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Встреча глав Беларуси и России может состояться уже на следующей неделе, однако точная дата пока не неизвестна.
 
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