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Госконтроль проводит внеплановую проверку фонда "Страна замков", его директор считает это формой политического давления

09.09.2020 15:37 — Новости Политики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 9 сентября. Представители Комитета госконтроля 9 сентября пришли с внеплановой проверкой в фонд "Страна замков". Об этом БелаПАН сообщил директор фонда Александр Варикиш.

Фонд "Страна замков" зарегистрирован в 2006 году. Его цели — возрождение исторического наследия, восстановление памятников архитектуры. Одним из направлений деятельности является тематический туризм.

"Внеплановая проверка документов. Учитывая то, что у нас оборот мизер, то я не знаю, что тут проверять, тем более Госконтролю. Я это связываю с политическим давлением. Я напрямую это связываю с тем, что я сотрудничал с пресс-группой Координационного совета", — заявил Варикиш.

Речь идет о Координационном совете по урегулированию политического кризиса в стране, созданном в середине августа по инициативе бывшего кандидата в президента Беларуси Светланы Тихановской.

7 сентября в Минске были похищены член президиума Координационного совета Мария Колесникова, пресс-секретарь КС Антон Родненков и исполнительный секретарь совета Иван Кравцов. 8 сентября их насильно вывезли в Украину, но Колесникову выдворить из Беларуси не удалось, поскольку на границе она порвала свой паспорт.

Утро 9 сентября началось с задержания члена президиума КС Максима Знака и адвоката Колесниковой Ильи Салея, у них дома и в штабе КС прошли обыски в рамках уголовного дела "за призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь".

Также сегодня утром неизвестные пытались выйти на связь с еще одним членом президиума КС Светланой Алексиевич: ей звонили с неизвестных номеров и звонили в квартиру. После того как к дому нобелевского лауреата прибыли журналисты и дипломаты европейских стран, звонки прекратились.

Координационный совет выступил с заявлением, в котором потребовал освобождения всех задержанных членов президиума и секретариата КС. Совет также заявил, что его деятельность будет продолжена в любом случае.


Татьяна Коровенкова, БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 9 сентября. Представители Комитета госконтроля 9 сентября пришли с внеплановой проверкой в фонд "Страна замков". Об этом БелаПАН сообщил директор фонда...
 
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