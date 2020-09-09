БХК проинформировал спецокладчика ООН по вопросу о независимости судей и адвокатов о задержании адвокатов Максима Знака и Ильи Салея

Источник материала: БелаПАН

Минск, 9 сентбяря. Правозащитное объединение "Белорусский Хельсинкский комитет" (БХК) проинформировало специального докладчика ООН по вопросу о независимости судей и адвокатов о задержании адвокатов Максима Знака и Ильи Салея.

Максим Знак — адвокат, партнер юридической фирмы Borovtsov & Salei, отмечает БХК. Знак являлся адвокатом Виктора Бабарико, который баллотировался на пост главы государства, но не был зарегистрирован в качестве кандидата в президенты. Максим Знак также является членом президиума Координационного совета (КС), который создан по инициативе бывшего кандидата в президенты Светланы Тихановской для организации процесса преодоления политического кризиса и обеспечения согласия в обществе.

Илья Салей — адвокат координатора штаба Бабарико Марии Колесниковой, одной из лидеров КС и белорусского протестного движения.

Действия властей в отношении Знака и Салея БХК считает "вмешательством в профессиональную деятельность адвокатов и подрывом их независимости по политическим мотивам". Комитет призывает спецдокладчика "предпринять незамедлительные действия в связи с задержанием адвокатов и направить правительству Беларуси срочное сообщение о необходимости соблюдения основных принципов, касающихся роли юристов".

"Согласно своему мандату спецдокладчик реагирует на полученную информацию о предполагаемых нарушениях, связанных с независимостью и беспристрастностью судей и с независимостью юридической профессии, направляя заинтересованным государствам письма с указанием предполагаемых нарушений и призывы к незамедлительным действиям, чтобы прояснить и/или довести до их сведения соответствующие случаи", — пояснили в БХК.

По последней информации, Максим Знак и Илья Салей находяся в статусе подозреваемых в рамках уголовного дела по ч. 3 ст. 361 УК (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь)., которое было возбуждено по факту создания Коодинационного совета.

Салей задержан на трое суток и помещен в ИВС на Окрестина — об этом сообщил его отец.

Где сейчас находится Максим Знак, пока неизвестно.

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БелаПАН.