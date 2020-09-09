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Источник: число фигурантов дела Координационного совета будет увеличиваться

09.09.2020 17:55 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 сен ― Sputnik. Количество подозреваемых по уголовному делу о призывах к захвату власти будет увеличиваться, такое мнение высказал Sputnik в среду информированный источник. 

© REUTERS / VASILY FEDOSENKO
Координационный совет считает свои действия законными

"В настоящее время можно говорить как минимум о трех фигурантах, которые являются членами президиума КС, это Мария Колесникова и два адвоката. Если все основания утверждать, что число их будет увеличиваться", ― сказал собеседник агентства, знакомый с ходом расследования уголовных дел, связанных с иными членами Координационного совета.

По его словам, в настоящее время трудно сказать, сколько активных членов КС станут подозреваемыми по делу. "Но это могут быть и те, кто выехал из страны, и та же Алексиевич (писательница Светлана Алексиевич ― Sputnik)", ― сказал собеседник агентства.

Как ранее сообщал Sputnik, сегодня стало известно, что задержана и помещена в СИЗО в Минске Мария Колесникова, вызван на допрос в СК Максим Знак.

Генеральная прокуратура Беларуси 19 августа 2020 года возбудила уголовное дело по факту создания КС, речь идет о призывах к захвату власти.

"Создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса", ― заявили в генеральной прокуратуре.

Дело расследует Центральный аппарат СК Беларуси. На допрос в качестве свидетелей уже вызывали нескольких членов президиума КС ― юриста Максима Знака, руководителя стачкома МТЗ Сергея Дылевского, экс-директора Купаловского театра Павла Латушко, писательницу и нобелевского лауреата Светлану Алексиевич. Их допрашивали в качестве свидетелей, все, за исключением Алексиевич и Колесниковой, дали показания и подписку о неразглашении.

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Теги: Минск
 
 
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На вечер среды, по словам источника, можно говорить о трех фигурантах дела о призывах к захвату власти.
 
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