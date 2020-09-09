Колесникову подозревают в попытке захвата власти

Член Президиума КС Мария Колесникова признана подозреваемой по «делу Координационного совета» - о попытке захвата власти.

Людмила Казак 9 сентября. «С Марией все в порядке, никаких процессуальных действий пока не происходило», - передает TUT.by слова адвоката. Об этом сообщила адвокат Колесниковой9 сентября. «С Марией все в порядке, никаких процессуальных действий пока не происходило», -TUT.by слова адвоката.

«Статус у нее подозреваемой», - сказала она. На какой срок задержана Колесникова, пока не сообщается. Адвокат сказала, что настроение у Колесниковой боевое, она «придерживается тех же заявлений и позиции, что и ранее»

Дело, по которому подозревают Колесникову, квалифицируется ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса (публичные призывы к захвату государственной власти или насильственному изменению конституционного строя Республики Беларусь).

Сегодня стало известно, что Максим Знак также стал подозреваемым по делу о попытке захвата власти. Ранее членов КС вызывали по данному делу, но все они были в статусе свидетелей.

В Следстенном комитете говорят, что есть доказательства действий «направленных на дестабилизацию социально-политической, экономической и информационной обстановки в стране». О Координационном совете 19 августа сторонники экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской утвердили президиум Координационного совета, созданного днем ранее для «трансфера власти» в Беларуси. 20 августа генпрокурор Беларуси Александр Конюк сообщил , что в отношении деятельности Координационного совета оппозиции возбуждено уголовное дело по статье 361 УК (о захвате власти). После этого юрист и член КС Максим Знак заявил , что цели Координационного совета и способы достижения этих целей четко изложены в Регламенте Координационного совета и принятой Резолюции. В них нет ничего незаконного. Ранее, 25 августа, председатель Конституционного суда республики Петр Миклашевич заявлял, что Конституция Беларуси не предусматривает создание общественных органов по пересмотру итогов выборов. Бывший судья Конституционного суда доктор юридических наук, профессор Михаил Пастухов, отвечая на вопрос БДГ, заявил , что для административного и уголовного преследования членов Координационного совета нет оснований.

Однако вскоре всех без исключения членов Президиума КС сначала стали вызывать в Следтвенный комитет как подозреваемых, а затем вывозить из страны.