|
Колесникову подозревают в попытке захвата власти
09.09.2020 18:25 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Член Президиума КС Мария Колесникова признана подозреваемой по «делу Координационного совета» - о попытке захвата власти.
Об этом сообщила адвокат Колесниковой Людмила Казак 9 сентября. «С Марией все в порядке, никаких процессуальных действий пока не происходило», -
«Статус у нее подозреваемой», - сказала она. На какой срок задержана Колесникова, пока не сообщается. Адвокат сказала, что настроение у Колесниковой боевое, она «придерживается тех же заявлений и позиции, что и ранее»
Дело, по которому подозревают Колесникову, квалифицируется ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса (публичные призывы к захвату государственной власти или насильственному изменению конституционного строя Республики Беларусь).
Сегодня стало известно, что Максим Знак также стал подозреваемым по делу о попытке захвата власти. Ранее членов КС вызывали по данному делу, но все они были в статусе свидетелей.
В Следстенном комитете говорят, что есть доказательства действий «направленных на дестабилизацию социально-политической, экономической и информационной обстановки в стране».
О Координационном совете
19 августа сторонники экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской
20 августа генпрокурор Беларуси Александр Конюк
После этого юрист и член КС Максим Знак
Ранее, 25 августа, председатель Конституционного суда республики Петр Миклашевич заявлял, что Конституция Беларуси не предусматривает создание общественных органов по пересмотру итогов выборов.
Бывший судья Конституционного суда доктор юридических наук, профессор Михаил Пастухов, отвечая на вопрос БДГ,
Однако вскоре всех без исключения членов Президиума КС сначала стали вызывать в Следтвенный комитет как подозреваемых, а затем вывозить из страны.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Член Президиума КС Мария Колесникова признана подозреваемой по «делу Координационного совета» - о попытке захвата власти.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)