Канопацкая создает политическую партию и общественное объединение

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 сен – Sputnik. Бывший кандидат на пост главы государства Анна Канопацкая регистрирует общественное объединение и планируют создать собственную политическую партию, заявила она корреспонденту Sputnik.

Канопацкая вместе с юристами своей инициативной группы уже подготовила и направила в Минюст соответствующие документы. Называться общественное объединение будет "Право будущего". Его деятельность, по словам политика, в первую очередь будет направлена на правовое просвещение населения и оказание помощи в написании законопроектов. Она уточнила, что опыт в законотворчестве у нее есть, как у юриста и депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь VI созыва.

"В Беларуси, в моей стране, сейчас сложилась ситуация, когда и власть, и оппозиция вышли за рамки правового поля. Никто не уважает ни Конституцию, ни законы республики. Сейчас самое время, чтобы вернуть все в русло закона", - пояснила она важность создания подобного объединения.

Зарегистрировать общественное объединение в соответствии с действующим законодательством должны в течении месяца.

Кроме того, в ближайшее время политик планирует объявить об учреждении оргкомитета по созданию в стране Национально-демократической партии. О намерении учредить подобную политическую структуру она говорила еще в конце июля во время своего выступления по белорусскому телевидению.

По словам Канопацкой, сейчас идет процесс согласования входящих в оргкомитет кандидатур.

"Желающие есть, но в свете последних событий я бы не хотела озвучивать их имена", - уточнила экс-кандидат.

Напомним, в конце августа член Координационного совета Мария Колесникова заявила, что штаб экс-банкира Виктора Бабарико начал работу над созданием собственной политической партии "Вместе". В настоящее время Колесникова задержана и находится в СИЗО.