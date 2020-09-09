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Трамп считает честью быть номинированным на Нобелевскую премию мира

10.09.2020 09:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 сен – Sputnik. Президент США Дональд Трамп считает честью быть номинированным на Нобелевскую премию мира, заявила в среду пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани.

Она подчеркнула, что номинация является "заслуженной".

© REUTERS / TOM BRENNER
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"Сегодня президент Трамп был номинирован на Нобелевскую премию мира-2021 за его лидерство и посреднические усилия в заключении Авраамских соглашений, который послужили полной нормализации отношений между Израилем и ОАЭ и которые знаменуют собой большой шаг вперед на пути к миру на Ближнем Востоке", - говорится в заявлении Макинани.

Она отметила, что президент США был номирован на премию на фоне международной поддержки соглашений между ОАЭ и Израилем.

"Мирная сделка является еще одним свидетельством смелой дипломатии и видения президента Трампа, он считает честью, что его кандидатуру будет рассматривать Нобелевский комитет", - говорится в документе.

Ранее депутат от норвежской "Партии прогресса" Кристиан Тибринг-Гедде номинировал Трампа на Нобелевскую премию мира за его усилия по разрешению продолжительных конфликтов в мире. Поводом для этого стало достижение при посредничестве США соглашения о нормализации отношений между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами, подписание которого запланировано на 15 сентября в Вашингтоне.

В совместном с США трехстороннем заявлении говорится, что Израиль по условиям сделки с ОАЭ временно отложит решение о распространении своего суверенитета на территории на Западном берегу реки Иордан. Также в ближайшие недели Израиль и ОАЭ подпишут ряд соглашений в сфере инвестиций, туризма, прямого авиасообщения, безопасности, телекоммуникаций и других. Палестинское руководство объявило о своем решительном неприятии и осуждении трехстороннего соглашения. ОАЭ станут третьей арабской страной после Египта и Иордании, признавшей Израиль.

Трамп ранее заявлял, что на подписание приедут премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и наследный принц Абу-Даби, фактический правитель ОАЭ, Мухаммед бен Зейд.

 
Теги: Минск
 
 
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Поводом для номинации стало достижение при посредничестве США соглашения о нормализации отношений между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами.
 
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