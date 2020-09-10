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Кипр не дает ЕС ввести санкции против Беларуси: при чем тут Турция?

10.09.2020 10:25 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Bloomberg сообщает о том, что введение санкций в отношении Беларуси со стороны Евросоюза внезапно может быть отложено. Причина в блокировке решения со стороны Кипра, который  решил данную ситуацию развернуть в свою политическую пользу, чтобы решить свои внутренние проблемы. 

По информации агентства, власти Кипра ситуацию с введением санкций в отношении Беларуси решили обратить в свою пользу, заблокировав решение. Санкции, напомним, могут быть введены лишь при одобрении всех 27 стран-членов. Однако Кипр недоволен тем, как Европа реагирует на внутренние проблемы членов альянса. В частности, Кипр требует усилить давление на Турцию. Никосия добивается включения в санкционные списки ЕС семи турецких компаний, участвовавших в буровых работах по добыче природного газа в экономической зоне Кипра. Блокирование же белорусского вопроса стало для страны хорошей возможностью обратить внимание на свои проблемы любым путем.

Информацию подтверждает агентство France-Presse, которое также сообщает, что из-за блокировки решения Кипром и возникших проблем, стороны будут пытаться найти компромисс ближе к концу сентября, когда будут проходить встреча глав МИД стран ЕС и саммит лидеров ЕС.

ЕС планирует, что в санкционный список могут попасть до 40 граждан Беларуси из числа тех, кто причастен к фальсификации результатов президентских выборов и беспрецедентному насилию в отношении протестующих.

Ранее санкции в отношении Александра Лукашенко и его приближенных ввели страны Балтии. Александр Лукашенко и еще 29 его приближенных чиновников не смогут въехать в Литву, Латвию и Эстонию. Им запретили въезд в связи с послевыборной ситуацией в Беларуси. Главы МИД Евросоюза на неформальной встрече в Берлине 27 августа заявили, что не признают белорусские выборы. Вашингтон также рассматривает возможность введения новых санкций в отношении Минска в связи с ситуацией вокруг члена президиума Координационного совета Марии Колесниковой.

БДГ уже сообщала о том, что Евросоюз подготовил предварительный список лиц, против которых будут введены санкции за насилие в отношении протестующих и фальсификации выборов в Беларуси. Пока в списке лишь 17 фамилий, причем Александра Лукашенко в нем нет.

 
Теги: Минск
 
 
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Bloomberg сообщает о том, что введение санкций в отношении Беларуси со стороны Евросоюза внезапно может быть отложено.
 
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