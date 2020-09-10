Лукашенко: никто не посмеет кинуть в грязь власть

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 сен – Sputnik. Никто не посмеет кинуть в грязь власть, как это было в 90-х, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг во время представления Андрея Шведа в должности генерального прокурора Беларуси.

"Власть не для того дается, чтобы ее взял, бросил и отдал. В середине 90-х она валялась в грязи, о нее вытирали ноги. Равно как и о вас – тех, кто носил погоны. Многие из вас этот период помнят. И я не хочу, чтобы Беларусь вернулась к тому времени. Поэтому никто кинуть в грязь власть, как они требуют, не посмеет", – цитирует главу государства БелТА .

Лукашенко подчеркнул, что его избрали не для того, чтобы он просто отдал кому-то власть.

"Хочу вам сказать по-мужски, чтобы у нас не было некой недосказанности. Меня часто упрекают в том, что "власть он не отдаст". Правильно упрекают. Меня народ не для этого избрал. Как и вы тоже – обладатели этой власти, ее носители", – обратился он к представителям Генпрокуратуры.

Не надо поститься, хайповать и нарушать закон

Александр Лукашенко подчеркнул, что не позволит ввергнуть страну в хаос с помощью людей в погонах или без их помощи.

"Вам решать. Но наклонить меня не получится. Хотите встать рядом и спасти страну – вставайте. Не хотите – не предавайте. Вы - люди в погонах. Не надо поститься и хайповать. Уйдите в сторону и не мешайте", – обратился белорусский лидер к ним.

Президент напомнил, что говорил об этом еще до выборов, чувствуя, что Беларуси "могут подкинуть эту заварушку".

"И второе: если вы думаете, что я эту власть посиневшими руками держу ради себя, вы меня очень разочаруете. Россиянам, которые не очень в теме в нашем государстве, я уже сказал: рано или поздно эту власть возьмут другие, но возьмут по закону, не под давлением улицы. Вы образованные люди. И вы думайте. Я не призываю вас спасти государство в нарушение закона", – объяснил свою позицию Лукашенко.

В то же время, он отметил, что бывают ситуации, когда приходится принимать жесткие меры.

"Хотя когда осуществляется практически наглая интервенция, как я называю, извне и она подогревается изнутри и руководится извне, там иногда не до законов, надо принять жесткие меры, чтобы остановить всякую дрянь, которая на это претендует. В данном случае ситуация не такова", – подчеркнул президент Беларуси.

Глава государства убежден, что белорусское законодательство позволяет разобраться с ситуацией законными способами.

"Еще раз повторяю: я не призываю вас нарушать законы, у нас достаточно законодательства и законов для того, чтобы спасти страну от этого нашествия, чтобы она не повторила варианты Украины, Ливии, Сирии и так далее, и стабилизировать обстановку в этой стране. Поэтому действуйте по закону и помните, что вы такие же граждане, как и президент страны. И не только у меня, но и у вас есть дети. Это вам еще жить в этой стране и в новой Беларуси", – подчеркнул Александр Лукашенко.

Страна должна быть в безопасности

Президент Беларуси признал, что сейчас в стране есть определенные сложности.

"Сегодня, скажем так, в Минске непростой период. Острый период, который мы переживаем. Наверное, впервые в истории нашего государства. По крайней мере, последних 10 лет. Хотя многие со мной не согласны, вспоминают середину 90-х. Говорят: то ли еще было. Многие помнят, когда переворачивали автомобили, сжигали их на дорогах, когда действительно десятки тысяч выходили на улицы. Тогда было как-то понятно: кушать было нечего и детей кормить было нечем", – считает Лукашенко.

Он раскритиковал деятельность прокуратуры в данный момент.

"Несмотря на осложнение ситуации с соблюдением законодательства в стране, давайте будем честны. Может, я ошибаюсь, я лично не вижу той активности прокуратуры, которая бы соответствовала нынешнему периоду. Активность должна быть направлена, я это всегда требовал и буду требовать, на сохранение страны, независимости и ее безопасности. Страна должна вернуться уже в этом году к тому безопасному периоду, который был совсем недавно и который характерен для нашей страны. Это просто имидж Беларуси", – заявил глава государства.

Белорусский лидер подчеркнул, что работники органов прокуратуры должны стоять на страже закона и гарантировать безопасное развитие государства.

"И всякие там координационные советы, другие организации… И Конституционный суд, и генеральный прокурор в свое время (думаю, и ваша точка зрения такова) дали оценку этим координационным советам. Вы должны давать не только правовую оценку действиям организаторов и агитаторов, но и предпринимать более мощные, острые меры прокурорского реагирования на подобные действия", – резюмировал Александр Лукашенко.

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