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Лукашенко: Минск и Москва продвинулись в решении накопившихся проблем

10.09.2020 12:39 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 сен - Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что Минск и Москва значительно продвинулись в решении накопившихся проблем и задач. Данное заявление белорусский лидер сделал в четверг в Минске во время встречи с Чрезвычайным и полномочным послом России в РБ Дмитрием Мезенцевым.

© Sputnik Виктор Драчев
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"Мы все - и посольство России, и наша страна - живем в конкретных условиях. Вы хорошо видите ситуацию в Беларуси. Думаю, что мы значительно продвинулись буквально в последние дни, может быть, пару недель в решении тех проблем и задач, которые накопились между Беларусью и Россией. Хотелось бы, чтобы эта динамика была сохранена", - цитирует Лукашенко госагентство БелТА.

Он отметил, что во время недавних переговоров двух правительственных делегаций в Минске были "достигнуты очень хорошие договоренности", и идет работа над их развитием.

"Конечно, еще будет много вопросов, они всегда будут. Когда идет сотрудничество, появляется немало вопросов, их, конечно, надо решать", - сказал глава государства.

В с вою очередь Дмитрий Мезенцев поздравил главу государства с прошедшим днем рождения и преподнес ему книгу с топографическими картами Витебской, Гродненской, Минской и Могилевской губерний - первый экземпляр факсимильного издания 1866 года.

"Это еще одно подтверждение справедливости границ Беларуси, в том числе и ответ всем тем, кто смотрит по-другому", - заявил он.

Напомним, что в ближайшее время планируется визит белорусского президента в Москву, в ходе которого планируется его встреча с российским коллегой Владимиром Путиным. 

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Теги: Минск
 
 
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Российский посол поздравил белорусского президента с днем рождения и преподнес ему книгу с картами губерний Беларуси 1866 года выпуска.
 
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