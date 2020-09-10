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Новый генпрокурор видит своей главной задачей наведение порядка на улицах

10.09.2020 12:39 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 сен ― Sputnik. Генеральная прокуратура намерена усилить работу по профилактике любых проявлений, связанных с нарушением общественного порядка, заявил журналистам ее новый глава Андрей Швед.

В четверг президент Беларуси представил Шведа в должности генерального прокурора. Вновь назначенный руководитель во время встречи с главой государства отметил, что в качестве основной задачи для Генерпрокуратуры видит сохранение независимости и суверенитета республики.

"Должна быть обеспечена безопасность на наших улицах, порядок. Любые проявления насилия, экстремизма, нарушения общественного порядка должны пресекаться на корню", ― сказал он.

Швед отметил, что в ближайшее время прокуратура усилит работа по профилактике любых проявлений, связанных с нарушением общественного порядка.

"Мы мобилизуем и заставим всех, кто обязан заниматься этими вопросами: все государственные органы, всех должностных лиц - единым фронтом обеспечить нашей стране спокойствие и правопорядок", ― подчеркнул он.

Напомним, что предыдущий генеральный прокурор Александр Конюк проработал на этой должности 9 лет. Президент отметил, что это "человек надежный", знает много языков и имеет "желание поработать в дипломатической службе", против чего глава государства не возражает.

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Теги: Минск
 
 
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Андрей Швед заверил, что в ближайшее время в Беларуси будет усилена работа по профилактике нарушений общественного порядка.
 
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