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Мезенцев: руководство Беларуси нацелено на расширение отношений с Россией
10.09.2020 13:37 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 сен ― Sputnik. Беларусь нацелена развивать отношения с Россией, которые сложились за десятилетие, об этом в четверг заявил посол Российской Федерации Дмитрий Мезенцев по итогам общения с Лукашенко в Минске.
Пресс-служба президента Республики Беларусь
"В минуты встречи имел возможность услышать подтверждение той нацеленности белорусского руководства на расширение всей огромной палитры отношений, которые сложились за десятилетия между Российской Федерацией и Республикой Беларусь, в системе отношений промышленников, производителей сельхозпродукции, ― сказал дипломат.
Глава диппредставительства подчеркнул, что эти слова особо важно было услышать ему в преддверии
Мезенцев отметил ответственный подход членов Совета Федерации и депутатов Совета Республики в подготовке Форума и уточнил, что особый акцент делается на более наполненном содержании в отношении городов-побратимов.
"Александр Лукашенко недавно сказал такие очень важные слова, что для белорусов единое Отечество ― от западной границы Брестской области до Владивостока, до Камчатки, до Сахалина. Это важно в таком понимании единого Отечества. А также это важнейший ресурс укрепления хозяйственных связей, технологических цепочек взаимодействия предприятий", ― напомнил посол.
В качестве примера единства двух стран дипломат привел недавние
Он заверил, что никто и никогда в России, ни на правительственном, ни на региональном, ни на бытовом уровне к белорусскому народу иначе, как к братскому не относился.
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По словам посла Российской Федерации, такую позицию высказал президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с дипломатом.
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