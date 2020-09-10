ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мезенцев: руководство Беларуси нацелено на расширение отношений с Россией

10.09.2020 13:37 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 сен ― Sputnik. Беларусь нацелена развивать отношения с Россией, которые сложились за десятилетие, об этом в четверг заявил посол Российской Федерации Дмитрий Мезенцев по итогам общения с Лукашенко в Минске.

Пресс-служба президента Республики Беларусь
Лукашенко: если Беларусь рухнет, следующей будет Россия

"В минуты встречи имел возможность услышать подтверждение той нацеленности белорусского руководства на расширение всей огромной палитры отношений, которые сложились за десятилетия между Российской Федерацией и Республикой Беларусь, в системе отношений промышленников, производителей сельхозпродукции, ― сказал дипломат.

Глава диппредставительства подчеркнул, что эти слова особо важно было услышать ему в преддверии Форума регионов, который должен пройти в Минске 28-29 сентября. С его слов, данное мероприятие должно стать новым этапом в отношении между регионами двух стран.

Мезенцев отметил ответственный подход членов Совета Федерации и депутатов Совета Республики в подготовке Форума и уточнил, что особый акцент делается на более наполненном содержании в отношении городов-побратимов.

"Александр Лукашенко недавно сказал такие очень важные слова, что для белорусов единое Отечество ― от западной границы Брестской области до Владивостока, до Камчатки, до Сахалина. Это важно в таком понимании единого Отечества. А также это важнейший ресурс укрепления хозяйственных связей, технологических цепочек взаимодействия предприятий", ― напомнил посол.

В качестве примера единства двух стран дипломат привел недавние переговоры между главой правительства РФ Михаил Мишустиным и его белорусским коллегой Романом Головченко, которые прошли успешно, а также предстоящую встречу глав двух государств.

Он заверил, что никто и никогда в России, ни на правительственном, ни на региональном, ни на бытовом уровне к белорусскому народу иначе, как к братскому не относился.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По словам посла Российской Федерации, такую позицию высказал президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с дипломатом.
 
Новости дня
Новости политики
 
Поговорим, но не отдадим: что стоит за интервью Лукашенко российским СМИ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

09.09.2020
Mir24.TV Belarus
10.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика