Мезенцев: руководство Беларуси нацелено на расширение отношений с Россией

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 сен ― Sputnik. Беларусь нацелена развивать отношения с Россией, которые сложились за десятилетие, об этом в четверг заявил посол Российской Федерации Дмитрий Мезенцев по итогам общения с Лукашенко в Минске.

"В минуты встречи имел возможность услышать подтверждение той нацеленности белорусского руководства на расширение всей огромной палитры отношений, которые сложились за десятилетия между Российской Федерацией и Республикой Беларусь, в системе отношений промышленников, производителей сельхозпродукции, ― сказал дипломат.

Глава диппредставительства подчеркнул, что эти слова особо важно было услышать ему в преддверии Форума регионов , который должен пройти в Минске 28-29 сентября. С его слов, данное мероприятие должно стать новым этапом в отношении между регионами двух стран.

Мезенцев отметил ответственный подход членов Совета Федерации и депутатов Совета Республики в подготовке Форума и уточнил, что особый акцент делается на более наполненном содержании в отношении городов-побратимов.

"Александр Лукашенко недавно сказал такие очень важные слова, что для белорусов единое Отечество ― от западной границы Брестской области до Владивостока, до Камчатки, до Сахалина. Это важно в таком понимании единого Отечества. А также это важнейший ресурс укрепления хозяйственных связей, технологических цепочек взаимодействия предприятий", ― напомнил посол.

В качестве примера единства двух стран дипломат привел недавние переговоры между главой правительства РФ Михаил Мишустиным и его белорусским коллегой Романом Головченко, которые прошли успешно, а также предстоящую встречу глав двух государств.

Он заверил, что никто и никогда в России, ни на правительственном, ни на региональном, ни на бытовом уровне к белорусскому народу иначе, как к братскому не относился.

Читайте также:

Песков рассказал, что могут обсудить Лукашенко и Путин при встрече

Лукашенко и Путин при встрече Лукашенко: Минск и Москва продвинулись в решении накопившихся проблем

в решении накопившихся проблем Мезенцев: Беларусь и РФ в постковидный период избежали давления извне