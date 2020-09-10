Поговорим, но не отдадим: что стоит за интервью Лукашенко российским СМИ

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНКС, 10 сен ― Sputnik. Большое интервью Александра Лукашенко российским СМИ стало не просто ответом прессе на злободневные вопросы, а своего рода программным заявлением президента на фоне протестов.

Интересных моментов в беседе с журналистами было предостаточно, но главное касалось президентских полномочий и анонсированных реформ.

Лукашенко признал, что "засиделся" на своем посту, но отдавать власть в руки Конституционному совету оппозиции отказался, так как их программа ― это "катастрофа для Беларуси", и когда он уйдет, "его сторонников будут резать". За протестами стоят зарубежные силы, и если бы не внешний фактор, их бы вовсе не было. Однако стране действительно нужны реформы, развитая партийная система и главное ― изменения в Конституции.

Кроме этого, Лукашенко заявил, что готов начать диалог с оппозиционно настроенными гражданами и не исключил возможность досрочных выборов.

Что именно стоит за его словами о передаче власти, и каким должны быть первые шаги к национальному примирению, Sputnik спросил у белорусских и российских экспертов.

Экономика прежде всего

Лейтмотивом интервью Лукашенко была демонстрация контроля над обстановкой в стране, считает руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межкевич.

Мол, проблемы в стране есть, но решать их надо взвешенно и без советчиков со стороны.

"Первый и наиболее очевидный посыл ― я контролирую ситуацию. Второй ― она не простая, и разговор о реформе возможен и целесообразен, но время для диалога наступит только тогда, когда будет достигнут минимальный уровень стабильности при прекращении протестов", ― отмечает Межкевич.

Собственно, главный тезис о передаче власти в том, что уход Лукашенко с поста президента состоится только в случае сохранения его внутри- и внешнеполитического курса. И слова о "немного пересидел" вовсе не означают немедленной передачи власти лидерам оппозиционным ― преемником должен стать продолжатель нынешнего курса. И только после новых, пусть и досрочных, выборов.

В своем неприятии лидеров протеста ― Координационного совета оппозиции ― Лукашенко апеллирует, по сути, к экономическим факторам. Конкретно, что политическая программа его соперников не содержит позитивной повестки для крупнейших предприятий вроде МТЗ, МАЗ, БелАЗ. А, значит, приведет к разрушению одного из столпов национальной экономики.

"Сегодняшнюю оппозицию он не воспринимает как патриотическую и имеет для этого некоторые основания. Главная цель Лукашенко ― это сохранить промышленность. А если мы посмотрим на программу оппозиции, то кроме идеи либеральных реформ и приватизации других идей, в общем, и не прозвучало", ― полагает белорусский и российский политолог, доцента кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш.

Без диалога не обойтись

Несмотря на слова о неготовности идти на уступки Координационному совету, Лукашенко признает ― ему необходимо выстраивать диалог с рассерженными гражданами. Потому как вмешательство из-за рубежа, хоть и имеет место быть, не может объяснить многотысячные митинги по всей стране на протяжении целого месяца.

И, по мнению российских и белорусских экспертов, первое, что следует сделать президенту Беларуси ― прекратить обращаться к языку силы без необходимости. Потому стратегия эта сейчас играет против него самого.

"Безусловно, с этими людьми (Координационным советом – ред.) Лукашенко разговаривать не должен. Они самоназначенные люди, не отражающие точку зрения всех протестующих. Но сейчас, например, та же госпожа Колесникова пытается формировать политические партии, уведя протест с улицы в политическое поле, то есть делать то, что выгодно Лукашенко. Однако он им всячески мешает, занимаясь разгоном. Делать этого категорически нельзя", ― считает доцент Финансового университета при Правительстве РФ, политолог Геворг Мирзаян.

По его мнению, хорошо, что президент не побоялся встречаться с трудовыми коллективами предприятий, где многие относятся к нему оппозиционно. Однако сейчас пришло время вести диалог с зарегистрированными политическими партиями, либо уже имеющих некоторый политический вес, либо за которое голосует определенное количество избирателей.

И если нынешние лидеры протеста сумеют создать некоторое устойчивое политическое объединение, то не стоит на него откровенно давить и изгонять с политической арены силой. Примером такой политики могут стать ближайшие партнеры страны в Евразийском экономическом союзе, Россия или Казахстан, где население всей страны возмутились возможной массовой продажей земли китайцам, и Назарбаев создал специальную комиссию по пересмотру законодательства, решившую конфликт.

"А можно пойти по примеру Путина. Во время протестов 2011-2012 годов был создан координационный совет оппозиции, который, в отличие от белорусского, выбирали голосованием. Путин не стал никого сажать и выгонять из страны. Им не мешали. Оппозиция создала партии и успешно друг с другом переругалась, потеряв всякое влияние. Нужно действовать вот так, немножко тоньше, а не полагаться на элементарную демонстрацию силы", ― пояснил Мирзаян Sputnik Беларусь.

Что касается сотрудничества с Россией, то в Кремле, вероятно, не забыли недавних заявлений Александра Лукашенко о том, что Россия напрасно "братские отношения с нами поменяла на партнерские", ни громких слов о готовности руководства страны развивать отношения стратегического характера и с Западом, и с Америкой.

© Photo : Пресс-служба президента РБ Минск Лукашенко: и Москва продвинулись в решении накопившихся проблем

"Россия боится нас потерять, ведь, кроме нас, у нее никого не осталось по-настоящему близких союзников. И Запад последнее время стал проявлять к нам все более предметный интерес. Да, и Китай всерьез рассчитывает на стабильность своего друга", ― заявлял глава государства буквально накануне выборов.

А буквально через месяц выяснилось, что Запад действительно проявляет к Беларуси особый интерес, но только он совсем не на руку Лукашенко. И вот теперь белорусский лидер вновь рассчитывает на поддержку давнего союзника, подразумевая именно "братские", а не "партнерские" отношения.

Чужих не надо, справимся сами

Чтобы успешно начать примирительный общественный диалог, Лукашенко необходимо дать старт обсуждению упомянутой конституционной реформы, полагают эксперты.

Подходящим инструментом мог бы стать действующим парламент, допуск в который для новых политических объединений может быть упрощен.

Причем за столом переговоров должны оказаться не только лояльные руководству страны люди, но представители всех политических сил, за исключением, может быть, самых агрессивных и маргинальных, считает глава Либерально-демократической партии Беларуси, заместитель комиссии по международным делам Палаты представителей Олег Гайдукевич.

"Я вижу выход в создании в создании платформы для переговоров. Это, во первых, парламент, и во-вторых, общенациональная дискуссия о конституции, причем не формальные заявления, а реальный диалог", ― отмечает лидер ЛДПБ." В конце концов, ни один политик не имеет право говорить, что люди, выходящие на митинги, принадлежат к одной политической силе. Это граждане разных взглядов, убеждений, разных предпочтений, и надо сделать так, чтобы они могли выразить свое мнение не только с улицы, а через легальный политический процесс".

Среди факторов успешного преодоления конфликта в стране Гайдукевич называет не только конституционную, но и выборную реформу, а точнее, переход к избирательному процессу от одномандатных округов на партийные списки, чтобы обеспечить реальное представительство в парламенте.

Не менее важным лидер ЛДПБ называет и невмешательство других государств во внутренние дела Беларуси, какими бы благими намерениями оно не было продиктовано.

"Нам не нужны посредники и никакие внутриполитические проблемы за нас самих никто не решит и решать не может. И все политики, кто льет слезы за границей, не будут отстаивать национальные интересы. Надо понимать, что Австрия, в первую очередь, думает об австрийцах, Польша ― о поляках, литовцы ― о Литве. А о наших должны заботится мы сами", ― полагает Гайдукевич.