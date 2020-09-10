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Трамп: не стоит недооценивать Ким Чен Ына

10.09.2020 17:17 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 сен – Sputnik. Президент США Дональд Трамп рассказал о здоровье северкорейского лидера Ким Чен Ына и добавил, что главу КНДР не стоит недооценивать, сообщает Sputnik.

© AFP 2020 / JORGE SILVA
Ким Чен Ын поделился властью с сестрой

СМИ последние несколько месяцев писали о серьезных проблемах со здоровьем лидера Северной Кореи из-за его редких появлений на публике. В Пхеньяне никак не комментировали эту информацию.

"Ким Чен Ын в добром здравии. Никогда не стоит недооценивать его", - написал Трамп в Twitter.

В августе СМИ, ссылаясь на источники в Сеуле (Южная Корея), писали, что на фоне проблем со здоровьем Ким Чен Ына в КНДР возросла роль его младшей сестры Ким Ё Чжон.

 
Теги: Минск
 
 
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В августе появилась информация о том, что северокорейский лидер поделился властью с младшей сестрой.
 
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