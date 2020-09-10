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Кто такой новый генпрокурор и какую задачу перед ним поставил Лукашенко?

10.09.2020 18:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 сен - Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко представил коллективу главного надзорного ведомства страна нового генерального прокурора Андрея Шведа. Это был тот редкий случай, когда президент лично представляет главу ведомства.

Как правило, нового главу МВД, Генпрокуратуры, КГБ представляет государственный секретарь Совета безопасности, глава Администрации, либо премьер-министр. То, что Лукашенко лично прибыл в Генеральную прокуратуру, говорит о том, в насколько непростой ситуации оказалась страна и перед какой задачей поставлена Генеральная прокуратура в целом и лично Швед.

Требование Лукашенко

Представляя нового генпрокурора, президент поставил главную задачу: "Беларусь должна уже в этом году вернуться к безопасному периоду, который был совсем недавно".

БелТА
А. Лукашенко назначил А. Шведа новым генеральным прокурором Беларуси

"Сегодня, скажем так, в Минске непростой период. Острый период, который мы переживаем. Наверное, впервые в истории нашего государства. По крайней мере, последних 10 лет",- сказал Лукашенко и подчеркнул, что "не видит той активности прокуратуры, которая бы соответствовала нынешнему периоду".

БелТА
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Генерал Швед, который проработал на руководящих должностях в ряде силовых ведомств, известен "как достаточно жесткий, требовательный руководитель, но очень грамотный юрист". Именно так говорят о нем его бывшие подчиненные. По их словам, "Швед жестко требует и с себя, и других, и если перед ним ставят задачу, он ее выполнят на все 150 процентов".

Ответ Шведа

После требований озвученных главой государства, новый генпрокурор заявил, что в ближайшее время будет усилена работа по профилактике любых проявлений, связанных с нарушением общественного порядка.

БелТА
Лукашенко на собрании в генеральной прокуратуре в связи с назначением генеральным прокурором Андрея Шведа

"Мы мобилизуем и заставим всех, кто обязан заниматься этими вопросами: все государственные органы, всех должностных лиц - единым фронтом обеспечить нашей стране спокойствие и правопорядок", - сказал Швед.

Учительский ребенок

Швед родился в семье сельских учителей: отец работал директором школы, мать - учительницей математики в деревне Глушковичи Лельчицкого района Гомельской области. В 1996 году окончил юрфак БГУ. После работал на различных должностях в прокуратуре Минска и Генеральной прокуратуре, где на протяжении нескольких лет осуществлял прокурорский надзор за расследованием коррупционных уголовных дел.

БелТА
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От пресс-службы до взрыва в метро

В середине 2000-х карьера Шведа пошла вверх - его назначили начальником управления, которое координировало работу главного надзорного ведомства со СМИ. В 2006 году его на четыре года направляют на работу в Совет безопасности, и в Генпрокуратуру он уже возвращается в должности заместителя генерального прокурора. Там же он получает генеральские погоны. В должности замгенпрокурора он проработал около двух лет (2010—2011). Как раз в это время пришлось самое громкое преступление в современной Беларуси - теракт в минском метро. Шведа назначили руководителем следственной группы по делу о взрыве в подземке, по которому двум обвиняемым назначили смертную казнь.

Под патронатом Вакульчика

В 2012 году Андрея Шведа переводят в другое силовое ведомство - первым заместителем председателя Следственного комитета Беларуси. Тогда только что созданный СК возглавил Валерий Вакульчик, в последствие ставший главой КГБ, а несколько дней назад и государственным секретарем Совета безопасности.

БелТА
Генеральный прокурор Андрей Швед и государственный секретарь Совета безопасности Валерий Вакульчик

Уже тогда начали говорить, что Швед является человеком Вакульчика. И после его назначения главой КГБ из СК уходит и Швед, которого в 2013 году назначают председателем Государственного комитета судебных экспертиз Беларусь. Потом про Шведа скажут, что его "требовательность, профессионализм и привычка доводить все до совершенства буквально за пять лет подняли белорусскую судмедэкспертизу до серьезных высот".

Теперь уже ни для кого не стало секретом, что Швед является человеком Вакульчика - через несколько дней после его назначение на должность госсекретаря Совбеза Швед был рекомендован и утвержден на должность генпрокурора. Хотя университетские преподаватели видели студента Андрея Шведа председателем Верховного суда.

 
Теги: Минск
 
 
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Андрей Швед стал генеральным прокурором в один из самых критических периодов новейшей белорусской истории.
 
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