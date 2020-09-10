Кто такой новый генпрокурор и какую задачу перед ним поставил Лукашенко?

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 сен - Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко представил коллективу главного надзорного ведомства страна нового генерального прокурора Андрея Шведа . Это был тот редкий случай, когда президент лично представляет главу ведомства.

Как правило, нового главу МВД, Генпрокуратуры, КГБ представляет государственный секретарь Совета безопасности, глава Администрации, либо премьер-министр. То, что Лукашенко лично прибыл в Генеральную прокуратуру, говорит о том, в насколько непростой ситуации оказалась страна и перед какой задачей поставлена Генеральная прокуратура в целом и лично Швед.

Требование Лукашенко

Представляя нового генпрокурора, президент поставил главную задачу: "Беларусь должна уже в этом году вернуться к безопасному периоду, который был совсем недавно".

БелТА А. Лукашенко назначил А. Шведа новым генеральным прокурором Беларуси

"Сегодня, скажем так, в Минске непростой период. Острый период, который мы переживаем. Наверное, впервые в истории нашего государства. По крайней мере, последних 10 лет",- сказал Лукашенко и подчеркнул, что "не видит той активности прокуратуры, которая бы соответствовала нынешнему периоду".

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Генерал Швед, который проработал на руководящих должностях в ряде силовых ведомств, известен "как достаточно жесткий, требовательный руководитель, но очень грамотный юрист". Именно так говорят о нем его бывшие подчиненные. По их словам, "Швед жестко требует и с себя, и других, и если перед ним ставят задачу, он ее выполнят на все 150 процентов".

Ответ Шведа

После требований озвученных главой государства, новый генпрокурор заявил, что в ближайшее время будет усилена работа по профилактике любых проявлений, связанных с нарушением общественного порядка.

БелТА Лукашенко на собрании в генеральной прокуратуре в связи с назначением генеральным прокурором Андрея Шведа

"Мы мобилизуем и заставим всех, кто обязан заниматься этими вопросами: все государственные органы, всех должностных лиц - единым фронтом обеспечить нашей стране спокойствие и правопорядок", - сказал Швед.

Учительский ребенок

Швед родился в семье сельских учителей: отец работал директором школы, мать - учительницей математики в деревне Глушковичи Лельчицкого района Гомельской области. В 1996 году окончил юрфак БГУ. После работал на различных должностях в прокуратуре Минска и Генеральной прокуратуре, где на протяжении нескольких лет осуществлял прокурорский надзор за расследованием коррупционных уголовных дел.

От пресс-службы до взрыва в метро

В середине 2000-х карьера Шведа пошла вверх - его назначили начальником управления, которое координировало работу главного надзорного ведомства со СМИ. В 2006 году его на четыре года направляют на работу в Совет безопасности, и в Генпрокуратуру он уже возвращается в должности заместителя генерального прокурора. Там же он получает генеральские погоны. В должности замгенпрокурора он проработал около двух лет (2010—2011). Как раз в это время пришлось самое громкое преступление в современной Беларуси - теракт в минском метро. Шведа назначили руководителем следственной группы по делу о взрыве в подземке, по которому двум обвиняемым назначили смертную казнь.

Под патронатом Вакульчика

В 2012 году Андрея Шведа переводят в другое силовое ведомство - первым заместителем председателя Следственного комитета Беларуси. Тогда только что созданный СК возглавил Валерий Вакульчик, в последствие ставший главой КГБ, а несколько дней назад и государственным секретарем Совета безопасности.

БелТА Генеральный прокурор Андрей Швед и государственный секретарь Совета безопасности Валерий Вакульчик

Уже тогда начали говорить, что Швед является человеком Вакульчика. И после его назначения главой КГБ из СК уходит и Швед, которого в 2013 году назначают председателем Государственного комитета судебных экспертиз Беларусь. Потом про Шведа скажут, что его "требовательность, профессионализм и привычка доводить все до совершенства буквально за пять лет подняли белорусскую судмедэкспертизу до серьезных высот".

Теперь уже ни для кого не стало секретом, что Швед является человеком Вакульчика - через несколько дней после его назначение на должность госсекретаря Совбеза Швед был рекомендован и утвержден на должность генпрокурора. Хотя университетские преподаватели видели студента Андрея Шведа председателем Верховного суда.