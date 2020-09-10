Twitter перед выборами в США вводит новые правила

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 сен – Sputnik. Соцсеть Twitter введет новые правила, которые направлены на борьбу с сообщениями, содержащими спорную или ложную информацию о выборах в США.

"Мы будем маркировать либо удалять ложную или вводящую в заблуждение информацию, направленную на подрыв доверия к выборам или другим гражданским процессам", – говорится в сообщении компании Twitter Inc.

Там также отмечается, что нововведения в соцсети начнут действовать уже через неделю.

Сообщается, что соцсеть будет удалять не только спорные утверждения о выборах, но и непроверенную информацию о фальсификациях на них, подделке бюллетеней либо нарушениях при подсчете голосов.

Также пристальное внимание будет уделено заявлениям о победе того или иного кандидата до оглашения результатов выборов и сообщениям, призывающим к противоправным действиям.

Ранее в компании Facebook заявили, что соцсеть будет блокировать политическую рекламу в течение последней недели перед выборами в Штатах, которые запланированы на 3 ноября.