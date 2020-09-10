|
Twitter перед выборами в США вводит новые правила
11.09.2020 09:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 сен – Sputnik. Соцсеть Twitter введет новые правила, которые направлены на борьбу с сообщениями, содержащими спорную или ложную информацию о выборах в США.
© REUTERS / JONATHAN ERNST
"Мы будем маркировать либо удалять ложную или вводящую в заблуждение информацию, направленную на подрыв доверия к выборам или другим гражданским процессам", – говорится в сообщении компании Twitter Inc.
Там также отмечается, что нововведения в соцсети начнут действовать уже через неделю.
Сообщается, что соцсеть будет удалять не только спорные утверждения о выборах, но и непроверенную информацию о фальсификациях на них, подделке бюллетеней либо нарушениях при подсчете голосов.
Также пристальное внимание будет уделено заявлениям о победе того или иного кандидата до оглашения результатов выборов и сообщениям, призывающим к противоправным действиям.
Ранее в компании Facebook заявили, что соцсеть будет блокировать политическую рекламу в течение последней недели перед выборами в Штатах, которые запланированы на 3 ноября.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нововведения в популярной социальной сети начнут действовать уже через неделю, их цель – борьба с ложными сообщениями.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)